שיין תחת מתקפה: צרפת מכריזה על "שנת התנגדות" לענקית האופנה הסינית

צרפת מחריפה את המאבק בענקית האופנה הסינית שיין (Shein) ובפלטפורמות המסחר המקוון דומות. השר לעסקים קטנים ובינוניים, סרז' פאפין, הצהיר בסוף השבוע כי שנת 2026 תהיה "שנת התנגדות" מצד הממשלה בפריז.

בראיון לרשת TF1, כינה פאפין את המצב "בלתי הוגן", והדגיש כי בעוד שחנויות בצרפת נושאות באחריות מלאה למוצרים שעל המדפים שלהן, הפלטפורמות המקוונות נהנות כיום מחסינות יחסית המאפשרת להן להציף את השוק במוצרים זולים תוך עקיפת הרגולציה המקומית.

ההצהרה מגיעה על רקע דיון בבית המשפט בפריז בערעור שהגישה הממשלה. כזכור, המדינה ביקשה להשעות את פעילות שיין למשך שלושה חודשים לאחר שבאתר נמצאו למכירה בובות מין בדמות ילדים. למרות שבית המשפט דחה את הבקשה בדצמבר האחרון, פאפין הביע ביטחון כי הפעם השופטים יכירו בכך שהפרות החברה הן "סיסטמטיות" ומהוות פגיעה של ממש בסדר הציבורי.

במקביל, שני מחוקקים צרפתים מקדמים הצעת חוק שתעניק לממשלה סמכות להשעות פלטפורמות מקוונות באופן מיידי, ללא צורך באישור שיפוטי מוקדם.

בניסיון לבלום את הצמיחה האגרסיבית של שיין ודומותיה, שפוגעת אנושות בקמעונאיות המסורתיות באירופה, צרפת תטיל מס מיוחד של 2 אירו על כל חבילה החל מה-1 במרץ. בהמשך הקיץ, צפוי האיחוד האירופי להטיל מס של 3 אירו על חבילות קטנות שהיו פטורות עד כה ממכס. הצעדים הכלכליים והמשפטיים הללו נועדו להגן על הכלכלה המקומית ולכפות על החברות הסיניות לעמוד בכללי הגנת הצרכן המחמירים החלים על העסקים האירופיים.

שיין, שפתחה מחדש באופן חלקי את זירת המכירה שלה וטענה כי הידקה את הבקרה על המוצרים, בחרה שלא להגיב רשמית להתפתחויות האחרונות בצרפת.