עשרות תקריות אנטישמיות בכל חודש: כך נראית לונדון של 2026

כך נראית לונדון של 2026. עשרות תקריות אנטישמיות בכל חודש, והקהילה היהודית על המוקד. שריפות של בתי כנסת ומבנים, פיגועי דקירות, הטרדות ברחוב וגזענות כלפי תלמידים יהודים בבתי הספר. הכול כבר הפך שגרה. כתבת דסק החוץ נטלי הוויט הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את תמונת המצב המדאיגה.

אלו המראות שקמו אליהם הבוקר תושבי שכונת גולדרס גרין, אחת השכונות היהודיות הגדולות בבירה הבריטית. סמוך לשעה 7:00 בבוקר, הסופרמרקט היהודי kosher kingdom עלה בלהבות. כמאה כבאים הגיעו לסופר בעל שלוש הקומות, הידוע כספק הגדול ביותר של בשר כשר באירופה.

ומעבר לים, בניו יורק של ראש העיר ממדאני, היהודים כבר מזמן הפסיקו להרגיש בבית. בסופ״ש האחרון, אדם בלבוש מוסלמי השחית חנות בייגל

כשרה, ונמלט מהמקום. גם בקואופרטיב המזון הוותיק בשכונת פארק סלופ בברוקלין, החליטו ברוב מוחץ להחרים מוצרים המגיעים מישראל.

ליהודי העיר נמאס. כאלף מוחים, ביניהם יהודים, נוצרים ומוסלמים מתונים, הגיעו למעונו הרשמי של ראש העיר בדרישה שיתפטר עקב כישלונו במאבק באנטישמיות בעיר.

לאחר שורה ארוכה של פעולות אנטי ישראליות כגון פרסום סרטון לרגל "יום הנכבה", תמיכה בחקיקה נגד ארגוני צדקה יהודיים הפועלים ביהודה ושומרון, ולבסוף סירובו, בניגוד לקודמיו, להשתתף במצעד "ההצדעה לישראל" שיתקיים השבוע, רבים בהקהילה מרגישים שממדאני מצית את האש - של גל השנאה כלפיהם.

כלל האירועים נחקרים כעת, ובוודאי עוד נשמע גינויים מטעם ראשי הערים חאן וממדאני, אולי הם אפילו יגדילו את האבטחה סביב הקהילות. אבל בסוף כפי השנאה העיוורת מטפסת מלמטה, מבתי הספר, האוניברסיטאות ומהרחובות - היא כמובן גם מטפטפת מלמעלה, מחקיקה ומאמירות נגד ישראל, ממי שאמור לעמוד בראש.