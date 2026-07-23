מול האיומים מטורקיה: יוון אישרה רכש ביטחוני מישראל במיליארדים

יוון צפויה לאשר היום (חמישי) את אחת מתוכניות ההתחמשות הגדולות בתולדותיה, בהיקף של כ-4.2 מיליארד דולר, שבמרכזה הרחבה משמעותית של שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל. מועצת שרי ההגנה והביטחון (KYSEA) צפויה לדון בתוכנית, ולאחר מכן צפוי שר ההגנה היווני ניקוס דנדיאס להציג את החלטותיה.

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במרכז התוכנית עומדת מערכת ההגנה האווירית הרב-שכבתית "מגן אכילס", המבוססת על טכנולוגיה ישראלית ונועדה להגן על יוון מפני רחפנים, טילי שיוט, טילים בליסטיים וכלי טיס. המערכת צפויה לשלב מספר שכבות הגנה ומערכת פיקוד ובקרה אחודה שתחבר בין המערכות החדשות לבין מערכי ההגנה הקיימים של יוון.

לפי התוכנית, יוון צפויה לרכוש בין היתר את מערכות קלע דוד וברק 8, לצד מערכות בלתי מאוישות מתוצרת התעשייה האווירית. חלק ניכר מההשקעה צפוי להגיע לחברת רפאל ולתעשייה האווירית לישראל, כאשר יותר מ-25% מהפרויקט יבוצעו בשיתוף התעשייה הביטחונית היוונית.