וירוס ההאנטה ממשיך להתפשט: חולים נוספים אותרו באירופה

אחרי ששלושה נוסעים על סיפון ה-MV Hondius מתו, וחמישה נוספים הראו תסמינים של המחלה, הרשויות בספרד מדווחות כי אתמול (שישי) שני חולים נוספים אותרו במדינה, הרחק מספינת השיט ההולנדית - גבר שחלה לאחר שעזב את הספינה, ואישה שחלתה לאחר שישבה ליד נוסע נגוע במטוס. ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי הסיכוי לאוכלוסיה הכללית להידבק בנגיף הינו נמוך, אך לשוהים על הספינה סיכון בינוני.

על פי שרת הבריאות של ספרד, ספינת השיט הנגועה צפויה לעגון ברגעים אלו במדינה. הנוסעים הספרדים הם אלו שצפויים לרדת ממנה ראשונים. חלק מצוות הספינה, וגם גופת הנפטר מהווירוס, יישארו על הסיפון, משם ימשיכו להולנד, שם הספינה תחוטא.

כזכור, שלושה נוסעים שהיו על סיפון ה-MV Hondius מתו, כאשר אחד מהם אושר כנשא של הנגיף הנדיר. חמישה נוסעים נוספים על הספינה הראו תסמינים של המחלה, מתוכם ארבעה נמצאו כחיוביים לנגיף, כך על פי ארגון הבריאות העולמי. על פי החשד, המקרה המאומת הראשון לנגיף נדבק לפני העלייה לספינה, או במהלך השיט בארגנטינה וצ'ילה, מקום מוצאו של הנגיף.

גורמי בריאות במספר מדינות בודקים אנשים שהיו על הספינה או שהיו במגע קרוב עם אלה שהיו. ארגון הבריאות העולמי אמר כי הסיכון לאוכלוסייה הכללית נמוך. הספינה עזבה את חופי מערב אפריקה ביום רביעי עם כ-150 נוסעים ואנשי צוות דווח לראשונה על ההתפרצות ב-2 במאי, בעוד 34 אחרים כבר עזבו את האונייה.

ארבעה חולים נותרו מאושפזים בדרום אפריקה, הולנד ושוויץ, בעוד שמקרה חשוד שנשלח לגרמניה נמצא שלילי. המרכזים האמריקניים לבקרת מחלות ומניעתן שבו ואמרו אתמול כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר המצב עם הנוסעים האמריקנים על הספינה, וכי מתוכנן לפנות נוסעים אמריקנים בטיסת החזר רפואית של הממשל האמריקני לשטח המדינה.