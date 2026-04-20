‏שר החוץ של פולין, רדוסלב סיקורסקי, פרסם היום (שני), ערב יום הזיכרון, תגובה מקוממת במיוחד לתקרית ניפוץ הפסל של ישו בלבנון.

בציוץ בחשבון ה-X שלו, כתב סיקורסקי כי "טוב שהשר סער התנצל במהירות - היה על מה. צריך להעניש את אותו חייל, אבל גם להסיק מסקנות לגבי האופן שבו הם מחונכים ומוכשרים. חיילי צה"ל עצמם מודים בפשעי מלחמה. הם הרגו לא רק אזרחים פלסטינים אלא אפילו את בני הערובה של עצמם".

שר החוץ גדעון סער הגיב בחומרה לדבריו של הפולני: "אני דוחה בתוקף את דבריך החמורים, המופרכים והדיבתיים כלפי צה"ל. מה שכתבת מלמד על בורות וחוסר הבנה עמוק. במהלך כל מלחמה יש תאונות מבצעיות, בהן גם נפגע כוח צבאי מירי של אותו צבא עצמו".

סער כתב עוד כי "למרבה הצער, בכל מלחמה נפגעים בלתי מעורבים, ובפרט כשטרוריסטים הופכים אוכלוסיה אזרחית למגן אנושי. אבל אין צבא מערבי שנלחם בטרור באופן מדויק יותר ועל בסיס מודיעין טוב יותר מצה״ל עם נסיון מתמיד לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. היחס בין נפגעים טרוריסטים לבלתי מעורבים הוא טוב יותר משל כל צבא מערבי אחר. למעשה - מכל צבא לוחם אחר בעולם".

"צה"ל הוא צבא מקצועי וערכי. הוא מתמודד כבר 78 שנים ברציפות עם ניסיונות בלתי פוסקים להשמיד את מדינת ישראל מצד מדינות טוטליטריות וארגוני הטרור הקיצוניים והמסוכנים ביותר בעולם. אין צבא רציני של דמוקרטיה מערבית כלשהי שאינו מנסה ללמוד מצה"ל ומניסיונו. למעשה, מתוצאות פעולות צה״ל נהנים באופן ישיר גם האזרחים במדינות אירופה".

"אני מציע שבמקום להטיף מוסר לאחרים - תגנה באופן אישי את המופע האנטישמי המביש שראינו בפרלמנט הפולני בשבוע שעבר. ראוי להזהר באמירת דברים בלתי אחראיים שסופם להתגלגל למחוזות מסוכנים", סיכם סער.

צה"ל פתח היום בחקירה רשמית בעקבות תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה חייל פוגע בפסל של ישו בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון. התיעוד, שעלה לרשת ביום ראשון, מציג את דמותו של ישו כשהיא הפוכה ומנותקת מהצלב, בעוד חייל צה"ל מכה בראש הפסל באמצעות פטיש או גרזן. מארון נסיף, סגן ראש עיריית דבל, גינה את המעשה בשיחה עם רשת CNN והגדיר אותו כפעולה מבישה הפוגעת ברגשותיהם הדתיים ובאמונותיהם המקודשות של תושבי הכפר. בהמשך השר גדעון סער פרסם התנצלות.