צה"ל חוקר: לוחם תועד פוגע בפסל של ישו בדרום לבנון

צה"ל פתח בחקירה רשמית בעקבות תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה חייל פוגע בפסל של ישו בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון. התיעוד, שעלה לרשת ביום ראשון, מציג את דמותו של ישו כשהיא הפוכה ומנותקת מהצלב, בעוד חייל צה"ל מכה בראש הפסל באמצעות פטיש או גרזן. מארון נסיף, סגן ראש עיריית דבל, גינה את המעשה בשיחה עם רשת CNN והגדיר אותו כפעולה מבישה הפוגעת ברגשותיהם הדתיים ובאמונותיהם המקודשות של תושבי הכפר.

בתגובה לאירוע, נמסר מצה"ל כי הצבא רואה את המקרה ב"חומרה רבה" וכי התנהגות החייל אינה עולה בקנה אחד עם הערכים המצופים מלוחמיו. החקירה מנוהלת על ידי פיקוד הצפון, ובצבא הבהירו כי יינקטו הצעדים המתאימים נגד המעורבים בהתאם לממצאים שיעלו. בנוסף, בצה"ל ציינו כי הם פועלים בתיאום עם הקהילה המקומית כדי לסייע בשיקום הפסל והשבתו למקומו, כחלק מהמחויבות לשמירה על חופש הפולחן והכבוד למקומות קדושים.

הכפר דבל ממוקם בלב האזור שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, כשישה קילומטרים מערבית לעיירה בינת ג'בייל – מעוז חזבאללה. דבל הוא אחד מתוך 55 כפרים ועיירות לבנוניות הנמצאים כעת תחת שליטה מבצעית של צה"ל במסגרת המערכה.