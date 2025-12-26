3 נשים נדקרו במטרו בפריז - התוקף נמלט, מצוד משטרתי נרחב

אירוע דקירה חריג בבירת צרפת: שלוש נשים נדקרו היום (שישי) במספר תחנות במטרו של פריז. מצבן מוגדר קל עד בינוני, ולא נשקפת סכנה לחייהן. התוקף נמלט מהמקום, והמשטרה פתחה במצוד נרחב. בהמשך הוא נעצר.

לפי הרשויות בצרפת, הדקירות התרחשו בתוך כחצי שעה, בין השעות 16:15 ל־16:45, בקו 3 של המטרו, באזורים מרכזיים ובהם תחנות רפובליק, ארט א-מטייר ואופרה. החשוד תקף נשים שונות בכל אחת מהתחנות ונמלט מיד לאחר מכן.

כוחות חירום הוזעקו במהירות לזירות, והנשים פונו לקבלת טיפול רפואי. על פי הדיווחים, אחת מהן נפצעה ברגלה ואחרת בגבה. תנועת הרכבות הושבתה זמנית בחלק מהתחנות וחודשה בהדרגה לאחר סריקות ביטחוניות.

משטרת פריז פתחה בחקירה בחשד לניסיון רצח ותקיפה בנשק קר, תוך שימוש במצלמות האבטחה של המטרו ואמצעים טכנולוגיים נוספים בניסיון לאתר את החשוד. בשלב זה טרם נמסר על מניע לתקיפה, ולא נשלל אף כיוון חקירה.

האירוע עורר בהלה בקרב נוסעי התחבורה הציבורית, והמשטרה קראה לציבור לגלות ערנות ולדווח על כל מידע שעשוי לסייע באיתור התוקף.