בוי ג'ורג' לא עוצר: "פיטרתי את המנהל שסירב לפרסם את השיר בעד ישראל"

הזמר הבריטי בוי ג'ורג' הודיע היום (שבת) בחשבון ה-X שלו על פרידה מקצועית ממנהל חברת התקליטים שלו (BGP), טוני פונטיוס, לאחר שזה סירב לשתף פעולה עם הפצת שירו הפרו-ישראלי החדש "We Will Dance Again (נרקוד שוב)".

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סולן להקת "קאלצ'ר קלאב" סיפר כי ביקש לשחרר את השיר, אך פונטיוס הבהיר כי הוא אינו מעוניין להיות חלק מהפרויקט. בתגובה השיב לו האמן "בסדר, סיימנו", והוסיף בפני עוקביו: "בגלל ההחלטה שלי לעמוד לצד חבריי היהודים אני מאבד כמה אנשים מחיי, אך האמונה שלי באנושות לא תפחת והאמת תמיד תנצח".

צעד דרמטי זה מגיע כחלק מגל תגובות וסערה ציבורית הגוברת סביב הזמר בימים האחרונים. כזכור, בוי ג'ורג' הפיץ בתחילת השבוע שיר תמיכה מפורש בישראל וביהודים שנקרא "עוד נרקוד שוב" (We Will Dance Again), שבו יצא נגד קריאות ה"רצח עם", הדגיש את זכותה של המדינה להגן על עצמה, והתייחס ישירות לטבח בפסטיבל הנובה.

השיר גרר מתקפות חריפות וגינויים נרחבים ברשתות החברתיות מצד גורמים פרו-פלסטינים ואף מעמיתיו לתעשיית המוזיקה.

לצד הסערה ברשת, המחיר המקצועי שמשלם האמן כבר הוביל לפרישתו מהפקת הענק של המחזמר "יוספוס ומעיל הפלא" (Jesus Christ Superstar) בתיאטרון הפלדיום בלונדון, שם אמור היה לגיין את תפקיד הורדוס. מנהלו טען כי הפרישה נעשתה כדי "לאפשר להפקה להישאר בפוקוס", זאת ברקע קריאות למחאות מחוץ לאולם. למרות הלחצים, החרמות והפגיעה בקשריו המקצועיים, בוי ג'ורג' הבהיר כי אין לו כל כוונה להתקפל והבטיח למעריציו: "אני אשחרר את השיר!".