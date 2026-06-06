צרפת מקדמת סנקציות נגד ישראלים "הקשורים לאלימות ביו"ש"

צרפת פועלת בשיתוף עם כמה מדינות כדי להגביר את הלחץ על ישראל, באמצעות קידום סנקציות לאומיות מתואמות נגד אנשים הקשורים לאלימות ביהודה ושומרון, כך מסרו שלושה דיפלומטים אירופיים הערב (שבת) לסוכנות הידיעות רויטרס.

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הדיפלומטים מסרו לרויטרס כי לאחר שנחסמו המאמצים באיחוד האירופי לקדם צעדים חריפים יותר נגד ישראל, מספר מדינות הגיעו למסקנה שסנקציות לאומיות מתואמות הן האפשרות הטובה ביותר לפעולה בשלב זה.

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לדברי הדיפלומטים, הצעדים יכללו הקפאת נכסים ואיסורי כניסה. עם זאת, הצעדים הללו טרם הושלמו סופית, וייתכן שכל מדינה הפועלת לקידום הצעדים תאמץ רשימה שונה של אנשים שיוטלו עליהם סנקציות.

“אין הסכמה פה אחד ברמת האיחוד האירופי, ולכן עברנו לדיונים ברמה הלאומית”, אמר אחד הדיפלומטים. שניים מהדיפלומטים אמרו כי ההכרזה צפויה להתפרסם בימים הקרובים. דיפלומט נוסף אמר כי בריטניה ונורווגיה נמנות עם המדינות שצרפת מתאמת עימן את המהלך, אם כי עדיין לא ברור אילו מדינות נוספות עשויות להצטרף.