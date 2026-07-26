בריטניה סוערת: פרקליט המדינה החדש תועד מחייך עם בכירי חמאס

סערה מתחוללת בבריטניה בעקבות מינויו של חבר הפרלמנט אנדי סלוטר לתפקיד פרקליט המדינה. הרקע: בעבר הצטלם סלוטר כשהוא מחייך לצד בכירי ארגון הטרור חמאס בירושלים.

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מינוי זה מעורר דאגה נרחבת, שכן במסגרת תפקידו החדש יהיה סלוטר אחראי על פיקוח על שירות התביעה המלכותי בכל הנוגע לתיקי טרור, פשעי שנאה ואנטישמיות וייעוץ משפטי לממשלה בתחומים רגישים כמו מדיניות סנקציות ומכירת נשק.

סלוטר מוכר כמבקר חריף ומתמשך של מדיניות ישראל, אך לאורך השנים נטען כי עמדותיו חרגו מביקורת לגיטימית וגלשו לאנטישמיות.

בשנת 2015, במהלך דיון בפרלמנט בנושא הפלסטיני, נטען כי סלוטר הסכים עם הטענה כי ישראל "ממציאה ומזייפת" עילות לתקיפת פלסטינים חפים מפשע. ארגונים יהודיים הזהירו אז כי אמירות אלו מתדלקות אנטישמיות בבריטניה.

בשנת 2021, ארגון Campaign Against Antisemitism האשים אותו בכך שהצדיק תכנים אנטישמיים בספרי לימוד פלסטיניים. ב-2024 סלוטר פעל והצביע נגד הצעת חוק שנועדה למנוע מרשויות מקומיות ומגופים ציבוריים להטיל חרם על מוצרים מישראל.