ממשלת אירלנד קנתה היום (שלישי) מטוס חדש בעלות של 53 מיליון אירו - אלא שהוא נרכש ללא מערכת הנחיתה מתוצרת ישראל הנדרשת לערפל, ולכן הוא אינו מסוגל לטוס בתנאים כאלו.

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מטוס ה-Dassault Falcon 6X, המשמש למגוון פעילויות אך בעיקר להסעת ראש ושרי הממשלה, מופעל על ידי חיל האוויר האירי.

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אתר "Thejournal.ie" דיווח כי המטוס נרכש מחברה צרפתית ללא מערכת "FalconEye", אשר מותקנת בדרך כלל בחרטום המטוס ומסייעת לו לנחות בערפל או בתנאי מזג אוויר אחרים המגבילים את הראות. מקורות מסרו כי הדבר נובע מכך שהמערכת מיוצרת על ידי החברה הישראלית "אלביט".

שר החוץ האירי לשעבר מיכאל מרטין אמר בשנת 2024, כי הרפובליקה לא תרכוש ציוד הכולל מוצרים מתוצרת ישראל.

עם זאת, ב-The Journal דווח כי ארבעה מסוקים חדשים של חיל האוויר האירי כן הגיעו עם מערכות טיסה מתוצרת איירבאס ואלביט, מכיוון שלא ניתן לבנות את כלי הטיס בלעדיהן.