גל החום הכבד מגיע: ההיערכות בחברת החשמל - וההמלצות לציבור

גל חום כבד וחסר תקדים צפוי להגיע לשיאו מחר (שישי) וימשך עד יום ראשון, עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב חלקי הארץ וטמפרטורות שעלולות להגיע עד ל-47 מעלות באזור הכנרת, בקעת הירדן וים המלח. לקראת העלייה החדה בטמפרטורות, קיים שר האנרגיה אלי כהן הערכת מצב מיוחדת עם מנהלי חברת נגה, חברת החשמל וחברות ממשלתיות נוספות.

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מטרת הפגישה הייתה להבטיח אספקת אנרגיה רציפה וסדירה לציבור גם בתנאי שיא של ביקוש, בדומה לקיץ הקודם שבו נשברו שיאי צריכה של מעל 17 ג'יגה-וואט במשך ארבעה ימים רצופים ללא שיבושים באספקה.

במקביל, משרד הבריאות יצא באזהרה מיוחדת לציבור הרחב, ובפרט לאוכלוסיות בסיכון גבוה כגון קשישים, ילדים, נשים הרות וחולים במחלות כרוניות. מומלץ להימנע ככל האפשר מחשיפה לשמש וממאמץ גופני שאינו הכרחי, לשהות במקומות ממוזגים ולהרבות בשתיית מים.

במקרה של הופעת סימנים כמו טמפרטורת גוף גבוהה, עור אדום וחם, כאב ראש חזק, סחרחורת, בחילה, בלבול או ירידה בהכרה - יש להתקשר למוקד חירום של מד״א ולקבל טיפול באופן מיידי. עד להגעת העזרה יש להישאר באזור קריר ומוצל ולדאוג לקירור הגוף.

חשוב ביותר: במכת חום אסור לתת לנפגע לשתות! הטיפול בנוזלים יעשה דרך הווריד, על ידי הצוות הרפואי.

כמו כן, הודגש כי יש לתכנן מראש טיולים בטבע או להימנע מהם כליל, להקפיד על מריחת קרם הגנה, ללבוש בגדים בהירים, ולהתרענן במהלך נהיגה. בנוסף, אין להשאיר בני אדם או בעלי חיים ברכב שאינו ממוזג וללא השגחה.

במד"א מזהירים מפני סכנת התייבשות ומכת חום, ומפנים תשומת לב לסימני אזהרה כמו טמפרטורת גוף גבוהה, סחרחורת, בלבול, בחילה או עור אדום וחם.

כך תשמרו על עצמכם

הרבו בשתייה - לפחות שלושה ליטרים ביום.

יש להימנע מלעבוד או לצאת לשמש בשעות החום.

הימנעו מהגעה לים בשעות החום והקפידו להיכנס למים רק בחופים מוכרזים ובשעות הפעילות בהן יש מציל.

כדאי לבצע פעילות ספורטיבית בשעות הערב בהן עומס החום יורד.

שימו לב לאוכלוסייה המבוגרת, פעוטות ובעלי מוגבלויות.

בכל יציאה מהרכב הסתכלו לעבר המושב האחורי וודאו כי לא נשארו ילדים ברכב.

במידת האפשר יש להשאיר את חיות המחמד בתוך הבית ולוודא שיש בקרבתם מים זמינים. אם ניתן, מומלץ להשאיר קערת מים בסביבת חתולי רחוב.

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ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א ציין כי "עומס החום והטמפרטורות הגבוהות מחייבות את זהירות וערנות הציבור כדי להימנע מהתייבשות ומכת חום. אני ממליץ להרבות בשתייה ולא לשהות זמן ממושך יתר על המידה תחת שמש ישירה. יש לתת תשומת לב יתרה לתינוקות ופעוטות שאנו מסיעים ברכב על מנת שלא להשאירם ברכב סגור, אפילו לא לדקה ולשמור על קשר רציף עם בני משפחה מבוגרים על מנת לוודא שהם לא סובלים מפגעי החום".

"במקרה של מכת חום או התייבשות שיכולות להתבטא בבלבול, סחרחורות ושינויים במצב ההכרה, יש להעבירו למקום מוצל ולחייג למוקד החירום 101 של מגן דוד אדום", הדגיש.