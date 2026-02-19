דרמה בבריטניה: הנסיך לשעבר אנדרו נעצר עקב פרשת אפשטיין

דרמת ענק בבריטניה: לראשונה אי פעם, נעצר בן משפחת המלוכה, הנסיך לשעבר אנדרו, עקב החשדות הכבדים נגדו בפרשת ג'פרי אפשטיין. כזכור, התואר נסיך נלקח באופן תקדימי מאנדרו, אחיו הצעיר של המלך צ'ארלס, בגלל החשדות בפרשה.

כידוע, אנדרו מוזכר מספר רב של פעמים במסמכי אפשטיין שפורסמו בחודשים האחרונים, ובין היתר הוא נראה בשורת תמונות מביכות עם ילדות ונשים צעירות, לצד המליארדר האמריקני שהתאבד ב-2019.

החל משנות ה־2000, אנדרו נצפה לא פעם בחברת אפשטיין ושותפתו גיליין מקסוול. בשנת 2010, לאחר שאפשטיין כבר הואשם בעבירות מין, אנדרו נסע להתארח בביתו של אפשטיין בניו יורק. צעד זה נתפס כשיקול דעת שגוי, ופגע בתדמיתו הציבורית של הנסיך בבריטניה.

התכתבות בדוא"ל שנחשפה בשנת 2011 בין השניים, בה אנדרו כתב "נשמור על קשר ונשחק עוד בקרוב", זעזעה את הממלכה. ההתכתבות הייתה הוכחה לכך שלמרות אמירותיו של אנדרו שהפעם האחרונה שהיו בקשר הייתה באותו ביקור שנה קודם, הוא למעשה המשיך כסדרו.

שנת 2019 הייתה נקודת המפנה, הנקודה בה גל הביקורת נגד אנדרו הפך לצונאמי. וירג’יניה ג’יופרה, אחת המתלוננות המרכזיות נגד אפשטיין, הגישה תביעה נגד אנדרו בניו יורק בטענה שנאלצה לקיים עמו יחסי מין מספר רב של פעמים כשהייתה קטינה. אנדרו בתגובה הכחיש בתוקף את טענותיה.

באותה שנה קיים אנדרו ראיון לרשת BBC וכאשר נשאל על הפרשה ועל החברות עם אפשטיין, במקום לנקות את שמו - הוא נתן תשובות מוזרות וסותרות, והביע חוסר אמפתיה לקורבנות. ראיון זה הפך את אנדרו למוקד ביקורת ציבורית בממלכה, לדמות שנואה, והדרישות מהציבור לשלול את תאריו הרשמיים - גברו.

אחרי תחת לחץ ציבורי מתמשך, בשנת 2022 בית המלוכה הודיע כי בגלל קשריו של אנדרו עם אפשטיין - תפקידיו הצבאיים ישללו, יופסק השימוש בתואר His Royal Highness כלפי אנדרו, וכי הוא לא יפעל יותר בשום תפקיד מלכותי.