בריטניה נסערת לאחר שהתגלה כי שלוש נשים שהשתתפו בהפקה הבריטית של סדרת הריאליטי "חתונה ממבט ראשון" טענו שנפגעו מינית על ידי בני הזוג ששודכו להן. שתיים מהן טענו שהגברים אנסו אותן, והשלישית טענה כי בוצע בה אקט מיני שלא בהסכמתה, כך לפי תחקיר של ה-BBC.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

הנשים שיתפו את הפקת התוכנית המשודרת בערוץ 4 הבריטי, אך לטענתן תלונותיהן לא זכו ליחס מספק, ולא סופקה עבורן הגנה מפני התוקפים. אחת המשתתפות שיתפה כי במהלך צילומי שלב ירח הדבש, בן זוגה התפרץ בהתקפי זעם, ואף סיפר לה שמערכת היחסים הקודמת שלו הייתה אלימה.

אחרי פרסום התחקיר, כל פרקי התוכנית הוסרו מהרשת, אך רבים דורשים שתיעשה בדיקה מעמיקה יותר, על מנת שאירוע שכזה לא יחזור על עצמו.