"לפתוח מיד את הורמוז": התגובות בעולם להסכם בין ארה"ב ואיראן

אחרי ההודעות מצד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והמשטר באיראן על הגעה להסכם הלילה (בין ראשון לשני), שורת מנהיגים בעולם הגיבו על הידיעה, בהם צרפת, בריטניה, אוסטרליה, טורקיה וקטאר. בעוד שחלקם קראו לפתיחה מיידית של מצר הורמוז, אחרים בחרו להדגיש את התקריות שעיכבו לכאורה את ההגעה להסכם.

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לצד הקריאות לפתוח את מצר הורמוז באופן מיידי, המנהיגים במערב התייחסו לתוכנית הגרעין האיראנית. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, אמר כי צרפת ובריטניה "מוכנות להעניק תמיכה" כדי לקיים את ההסכם. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, אמר כי "יש להשיב כעת את חופש השיט ללא מכשולים במצר הורמוז", והוסיף כי בריטניה מוכנה "להציע תמיכה בפינוי מוקשים". עוד הוסיף: "זו נותרה עמדתה הנחושה והעקבית של בריטניה שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני".

מדינות ה-E4, בריטניה, צרפת, גרמניה ואיטליה, מסרו כי הן ערוכות להסיר את הסנקציות על איראן בתגובה לצעדים בנוגע לתוכנית הגרעין שלה: "אסור שאיראן תשיג אי פעם נשק גרעיני. אנו עומדים מוכנים לעבוד עם ארצות הברית, איראן והסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית למען מטרה זו", אמרו מנהיגי המדינות בהצהרה משותפת.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, ושרת החוץ פני וונג קראו לכל הצדדים לנהוג ב"איפוק מתמשך ומעורבות בונה". בהצהרה משותפת אמרו השניים: "על איראן להתייחס לחששות ארוכי השנים בנוגע לתוכנית הגרעין שלה ולאיום שהיא מציבה לביטחון הבינלאומי". משרד החוץ של קטר הביע את "תמיכתו המלאה בכל המאמצים והיוזמות שמטרתם לחזק את הביטחון והיציבות האזוריים".

לעומת זאת, נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, התייחס לתקיפות של ישראל בביירות שהציתו מחדש את האש מאיראן, ואמר כי "יש צורך להימנע מרטוריקה, פרובוקציות ופעולות שעלולות להסלים את המתיחות בתקופה שלפני חתימת ההסכם, ולהישאר ערניים מפני חבלה אפשרית".

מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש, כתב בחשבון ה-X שלו: "אני מברך בחום את ארה"ב ואת איראן על הגעה להסכם שלום הכולל הפסקת אש מיידית וקבועה, פתיחה מחדש של מצר הורמוז, וכן מסגרת למשא ומתן נוסף. זהו צעד קריטי לקראת יישוב הסכסוך בדרכי שלום". כמו כן הוא הביע את תודתו למדינות המתווכות "על התפקיד שמילאו בתמיכה במשא ומתן שהוביל להסכם השלום".

גם שר החוץ של פקיסטן, המתווכת העיקרית בין ארצות הברית ואיראן, הגיב על ההגעה להסכם ואמר כי "ההסכם שולח מסר מרגיע לקהילה הבינלאומית ומביא את הביטחון והיציבות הנחוצים לשווקים הגלובליים". כמו כן אמר כי מדינתו "מוכנה לתמוך בכל מאמץ שמטרתו לחזק את ההתקדמות הזו ככל שהמשא ומתן בנושאים שנותרו פתוחים נמשך".

לצד התגובות החיוביות, בלבנון מביעים חשש מההסכם המתגבש ומהשפעתו על מערכת היחסים הפנימית בתוך המדינה, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה יזכה לחסינות מהצד האיראני ויישאר כוח פוליטי - ובסבירות רבה מאוד גם ככוח צבאי. לבנון נערכת למפגש הנוסף עם ישראל בשבוע האחרון של חודש יוני, ובו בזמן חוששת מהמעורבות המדינית האיראנית הגוברת מאוד ומהקשיים להתקדם מול ישראל כאשר חיזבאללה שומר על כוחו.