הלילה: ארה"ב תקפה יעדי דאעש בסוריה, בתגובה להרג חייליה

ארצות הברית פתחה אמש ב"מבצע עין הנץ" נגד ארגון הטרור דאעש בסוריה בתגובה להרג חייליה במדינה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר כי ארצו "נוקטת בנקמה חמורה מאוד". עד כה כ-70 יעדי הארגון הותקפו על ידי הצבא האמריקני.

"בשל הריגתם האכזרית של דאעש את הפטריוטים האמריקאים האמיצים בסוריה, שאת נשמותיהם היפות קיבלתי בברכה הביתה לאדמת אמריקה מוקדם יותר השבוע בטקס מכובד מאוד, אני מודיע בזאת כי ארצות הברית נוקטת נקמה חמורה מאוד, כפי שהבטחתי, בטרוריסטים הרצחניים האחראים", הכריז אמש טראמפ.

"אנו תוקפים בעוצמה רבה את מעוזי דאעש בסוריה, מקום ספוג בדם שיש בו בעיות רבות, אך כזה שיש לו עתיד מזהיר אם ניתן יהיה לחסל את דאעש. ממשלת סוריה, בראשות אדם שעובד קשה מאוד כדי להחזיר את הגדולה לסוריה, וזוכה לתמיכה מוחלטת. כל הטרוריסטים הרשעים מספיק כדי לתקוף אמריקאים מוזהרים בזאת - תיפגעו חזק יותר ממה שנפגעתם אי פעם אם, בכל דרך שהיא, תתקפו או תאיימו על ארה"ב".

מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' עדכן כי "כוחות אמריקנים החלו במבצע 'מתקפת עין הנץ' בסוריה במטרה לחסל לוחמי דאעש, תשתיות ואתרי נשק בתגובה ישירה למתקפה על כוחות אמריקאים שהתרחשה ב-13 בדצמבר בפלמירה. זו אינה תחילתה של מלחמה - זוהי הצהרת נקמה. ארצות הברית של אמריקה, תחת הנהגתו של הנשיא טראמפ, לעולם לא תהסס ולא תוותר להגן על עמנו. כפי שאמרנו מיד לאחר המתקפה הפראית, אם תכוונו לאמריקאים - בכל מקום בעולם - תבלו את שארית חייכם הקצרים והחרדים בידיעה שארצות הברית תצוד אתכם, תמצא אתכם ותהרוג אתכם באכזריות. היום צדנו והרגנו את אויבינו. רבים מהם. ואנחנו נמשיך".