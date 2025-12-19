מכה לישראלים: טראמפ הורה לבטל את הגרלות הגרין קארד

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט הלילה (בין חמישי לשישי) להקפיא את תוכנית הגרלות הגרין קארד, שבמסגרתה הגיע למדינה קלאודיו מנואל נווס ואלנטה, החשוד בירי באוניברסיטת בראון - וברצח הפיזיקאי מ-MIT. השרה לביטחון המולדת בארה"ב קריסטי נואם הודיעה כי היא בהוראת טראמפ היא הורתה לעצור את התוכנית באופן מיידי.

ואלנטה נכנס לארצות הברית דרך תוכנית הלוטו בשנת 2017 וקיבל גרין קארד. "אדם מתועב זה לא היה צריך להיות מורשה להיכנס למדינה שלנו", מסרה נואם. עוד הוסיפה כי "בשנת 2017, הנשיא טראמפ נלחם לסיום התוכנית הזו, בעקבות התנגשות משאית הרסנית בניו יורק על ידי טרוריסט דאעש, שנכנס במסגרת התוכנית, ורצח שמונה בני אדם. בהוראת הנשיא טראמפ, אני מורה באופן מיידי ל-USCIS להשהות את תוכנית DV1 כדי להבטיח שאמריקנים נוספים לא ייפגעו מתוכנית הרסנית זו".

הרשויות בארצות הברית דיווחו כי הלילה אותרה גופתו של ואלנטה, בן 48, שזוהה כסטודנט לשעבר בבראון. במסיבת עיתונאים שנערכה אמש נמסר כי ככל הנראה הוא התאבד. גופתו נמצאה במחסן במדינת ניו-המפשייר, בתום מצוד נרחב שנערך על פני כמה מדינות בארצות הברית. ברשויות כעת חושדים כי הוא מעורב גם ברצח פרופסור לוריירו, אשר נרצח בביתו ביום שני. השניים הם ילידי פורטוגל וככל הנראה קיימת היכרות מוקדמת ביניהם.