היורה מהטבח באוניברסיטת בראון אותר מת, החשד: הוא הרוצח של הפיזיקאי מ-MIT

הרשויות בארצות הברית דיווחו הלילה (בין חמישי לשישי) כי אותרה גופתו של היורה מהטבח שאירע לפני שבוע באוניברסיטת בראון שבמדינת רוד איילנד, בו נרצחו שני אנשים ונפצעו תשעה. גופתו נמצאה במחסן במדינת ניו-המפשייר, בתום מצוד נרחב שנערך על פני כמה מדינות בארצות הברית.

היורה, קלאודיו מנואל נווס ואלנטה, בן 48, זוהה כסטודנט לשעבר באוניברסיטה. במסיבת עיתונאים שנערכה אמש נאמר כי ככל הנראה הוא התאבד.

ואלנטה היה דוקטורנט לפיזיקה באוניברסיטה משנת 2000, אך לא השלים את התואר ופרש מלימודיו. הרשויות חושדות כי בזמן לימודיו בילה זמן רב בבניין הפקולטה להנדסה, אשר היווה מטרה בזמן ביצוע הטבח באוניברסיטה.

ברשויות כעת חושדים כי הוא מעורב גם ברצח פרופסור נונו לוריירו במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), אשר נרצח בביתו ביום שני, כיוון שהשניים הם ילידי פורטוגל וככל הנראה קיימת היכרות מוקדמת בין ביניהם שהחלה שם, כנראה במסגרת אקדמית שכן גם לוריירו עסק בתחום הפיזיקה. בעת חקירת הטבח עלה כי היורה לן בחדר בבית מלון בבוסטון אשר במדינת מסצ'וסטס. כמו כן, הוא שכר רכב אשר נצפה מספר פעמים בקמפוס של MIT כחודש לפני הרצח של לוריירו.

כזכור, נונו לוריירו, פרופסור למדעי הגרעין במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס, נרצח בביתו שליד האוניברסיטה. לוריירו נפצע אנושות ביום שני מירי מספר כדורי אקדח, ונפטר מפצעיו בבית החולים יום למחרת.