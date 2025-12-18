נבדק קשר בין הירי באונ' בראון לרצח הפרופסור הפרו ישראלי

המשטרה בארה"ב חוקרת קשרים אפשריים בין הירי באוניברסיטת בראון ביום שבת לבין הירי הקטלני בפרופסור מ-MIT תומך ישראל בביתו בברוקליין, מסצ'וסטס, כך דווח הערב (חמישי) ברשת CNN, מפי גורם אכיפת חוק המקורב למקרה.

הרשויות חוקרות את האפשרות על סמך מידע שצץ ב-24 השעות האחרונות, אמר הגורם, אך הדגיש כי אין מדובר במידע סופי.

בעוד מצוד אחר החשוד בירי ההמוני באוניברסיטת בראון מתנהל זה היום השישי, מפקד המשטרה בפרובידנס, רוד איילנד, ביקש מהציבור סיוע בזיהוי אדם שצולם ליד החשוד במקרה. בירי נרצחו שני סטודנטים ותשעה בני אדם נפצעו. צילומי אבטחה שונים מסביבת האוניברסיטה העלו שאלות נוספות.

ביום שני נרצח בביתו נונו לוריירו, הפרופסור למדעי הגרעין במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס. הוא נורה למוות ככל הנראה על ידי סוכן איראני - כך דווח מוקדם יותר היום ב"דיילי מייל" הבריטי, מפי גורמים ישראליים. לוריירו, בן 47, נפצע אנושות ומת מפצעיו יום למחרת.