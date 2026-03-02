פרסום ראשון: קצינים מאגף המודיעין של צה"ל הציגו היום (שני) סקירה ביטחונית בוועדת החוץ והביטחון, לפיה סבב התקיפות האיראני האחרון ברחבי המזרח התיכון אינו מעיד על חוסר שליטה, אלא על יישום מדויק של איומים מוקדמים. "התגובה של איראן כלפי מדינות הסביבה היא כפי שהבטיחה", אמרו נציגי צה"ל בדיון החסוי. "הם לא איבדו עשתונות, הם פועלים בהתאם לאיומים שהשמיעו למקרה שיוקפו".

באותו דיון, ח"כ מירב מיכאלי שאלה "מה אסטרטגיית היציאה, איך יוצאים מהאירוע אם לא משיגים את המטרה?"

נציג המל"ל השיב: "ההנחייה כרגע היא להשיג את המטרות, יש יעדים, אנחנו עובדים כדי להשיג אותם". ח"כ טלי גוטליב הוסיפה: "יש פה הישג מטורף, תגידו מילה טובה לראש הממשלה".

במוקד האירועים בשעות האחרונות: איראן תקפה והציתה את המכלית "סטנה אימפרטיב", כלי שיט הנושא דגל ארצות הברית, בעת שעגנה בנמל בחריין. במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה על הטבעת ספינה נוספת שניסתה לחצות את מצר הורמוז.

ההסלמה הובילה להצהרה משותפת יוצאת דופן של סעודיה, קטאר, בחריין, ירדן, כווית ואיחוד האמירויות. המדינות גינו בחריפות את "מתקפות הטילים והכטב"מים חסרות ההבחנה" של טהרן, שפגעו בשטחים ריבוניים ובתשתיות אזרחיות בעיראק, ירדן, עומאן ומדינות המפרץ. המדינות הבהירו כי הן מאוחדות בהגנה על ריבונותן ואישררו את זכותן להגנה עצמית.

במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר הדיווחים מסעודיה, שם מקורות המקורבים לממשל מסרו לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי הממלכה שוקלת תגובה צבאית ישירה אם איראן תבצע מתקפה מתואמת על מתקני הנפט שלה.