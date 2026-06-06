חילופי אש במפרץ: איראן שיגרה טילים לכווית ובחריין, ארה"ב תקפה אתרי מכ"ם

חילופי אש ליליים: צבא ארצות הברית הודיע הלילה (בין שישי לשבת) כי כוחות אמריקנים תקפו אתרי מכ"ם של איראן, לאחר שיירטו כטב"מים ששיגרה איראן לעבר מצר הורמוז.

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גורם אמריקני רשמי מסר לסוכנות הידיעות רויטרס כי בצבא ארה"ב מאמינים שארבעת הכטב"מים האיראניים כוונו נגד התנועה הימית באזור מצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) פרסם ברשת החברתית X כי בעקבות זאת, תקפה ארצות הברית אתרים איראניים בגורוק ובאי קשם, השוכנים שניהם על מצר הורמוז.

משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בטילים בסיסים אמריקניים באזור כנקמה על התקיפות של ארצות הברית, וכי פתחו באש לעבר ארבע מכליות שניסו לחצות את המצר ללא אישורן.

כלי תקשורת דיווחו כי מערכות ההגנה האווירית של כווית יירטו תקיפות טילים וכטב"מים שמקורם לא פורסם, בעוד שגם בבחריין הופעלו אזעקות. איראן טענה כי פגעה בטילים בליסטיים בבסיסים אמריקניים בשתי המדינות, אך בצבא ארצות הברית מסרו כי שישה טילים יורטו וטיל שביעי לא הגיע ליעדו.

בתוך כך, הנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה כי ארצות הברית "תצא מאיראן בקרוב מאוד - בדרך כזו או אחרת - או דרך פיסת נייר או בדרך קשה מאוד".