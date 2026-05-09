המודיעין האמריקני מעריך כי המנהיג העליון החדש של איראן, מוג׳תבא ח'אמנאי, ממלא תפקיד מכריע בעיצוב אסטרטגיית המלחמה, לצד בכירים נוספים במשטר, כך דווח היום (שבת) ב-CNN. הדיווחים מצביעים על כך שחלוקת הסמכויות המדויקת בתוך המשטר הנוכחי - המצוי במצב של קיטוע - נותרה אמנם מעורפלת, אך סביר להניח שח'אמנאי מסייע בניווט המגעים מול ארה"ב לסיום המלחמה.

חלק מחוסר הוודאות המודיעיני נובע מדפוסי ההתנהלות של חאמנאי. הוא נמנע משימוש במכשירים אלקטרוניים, והאינטראקציה עמו מתבצעת אך ורק באמצעות פגישות פנים אל פנים או בהעברת מסרים דרך שליחים, כך מסר מקור המעורה בפרטים ל-CNN.

המקורות הוסיפו כי ח׳אמנאי נותר מבודד בעודו מוסיף לקבל טיפול רפואי בפציעותיו. אלו כוללות כוויות קשות בצד אחד של גופו, אשר פגעו בפניו, בזרועו, בפלג גופו העליון וברגלו.

בחודש שעבר דיווח ה"ניו יורק טיימס" כי ח׳אמנאי נותח שלוש פעמים וממתין לקבלת רגל תותבת. בנוסף, דווח כי הוא סובל מפגיעה ביד - בה עבר ניתוח, ופניו ושפתיו נכוו כאמור בצורה קשה. לפי הגורמים האיראניים, הוא יזדקק לניתוח פלסטי.