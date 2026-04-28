קרב על עתיד איראן: מי באמת מחזיק במושכות השלטון בטהרן?

איראן תמיד ידעה לשמור על סודותיה ולהסתיר את מה שמתרחש בחדרי חדרים, וגם היום היא מנסה לשדר "עסקים כרגיל" לעולם. אולם, מתחת לפני השטח האדמה מתחילה לבעבע בנקודת רתיחה גורלית. השבר הנוכחי בצמרת הרפובליקה האסלאמית אינו רק מאבק בין זרמים פוליטיים, אלא קרב יצרי על עצם הבעלות על המדינה. הכל מתנקז כעת לשאלה קריטית אחת: מי באמת שולט באיראן בעידן שבו "ההנהגה השתנתה ודרך קבלת ההחלטות שלה השתנתה".

לחלון הראווה הדיפלומטי של איראן יש פנים מעונבות המנהלות משא ומתן מול המערב, אך מאחורי הקלעים מסתתרת מציאות אחרת לגמרי. בצמרת ניצב משולש כוחות מורכב: מצד אחד אגרוף הכוח של משמרות המהפכה, ומהצד השני הדרג המדיני בראשות שר החוץ עראקצ'י ויו"ר הפרלמנט קאליבאף. הפער בין הצהרות לביצוע הוא תהומי: אלה שהוסמכו לדבר, הם לא בהכרח אלה שהוסמכו להחליט. הדרג המדיני מציג חזית מתונה כביכול כלפי חוץ, אך "אף אחד לא יודע בחדרי חדרים מי מכתיב להם מה להגיד", אומרת חנה ג'האן פוז, מרצה וחוקרת איראן באוניברסיטת תל אביב.

במרכז המאבק ניצבות משמרות המהפכה, ששרדו מנהיגים ומהפכות והפכו במהלך ארבעה עשורים לכוח שמאחורי הקלעים. הגוף שנועד במקור לשמור על המהפכה כבר לא מסתפק בשליטה בנשק ובכלכלה מהצללים, אלא הפך לגורם הקובע מי יחזיק במושכות באופן רשמי. הדינמיקה הזו יוצרת כאוס פנימי, כאשר הנשיא פזשכיאן מתואר בתור החלש במערכה שנותר ללא קול ממשי. התחזיות בטהרן קודרות: זה אולי לא רחוק היום שהם (הדרג המדיני) יהיו בעצמם המטרה לחיסול דווקא מצד משמרות המהפכה.

בתוך המהומה הזו, בולט בעיקר השקט המגיע מלמעלה. המנהיג העליון חמינאי, שהיה העוגן שתמיד החזיק את הספינה האיראנית, איננו - והבן שיועד לרשת אותו נעלם מהעין. בהיעדרו של מנהיג עליון דומיננטי, הקבלת ההחלטות הפרסונלית סביבו נעלמה, ואיראן נותרה "ללא פנים". לא רחוק היום שבו האיראנים יגלו כי המדינה עברה למשטר צבאי מלא של משמרות המהפכה, והמחלוקת כעת אינה על הכיוון האידיאולוגי, אלא על מי יחזיק בהגה בשעה שהמשטר מאוחד סביב מטרה נואשת אחת בלבד: לשרוד בכל מחיר.