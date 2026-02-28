המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, חוסל היום (שבת) במבצע "שאגת הארי", במתקפה אווירית משולבת של ישראל וארצות הברית, כך אישר הערב גורם בכיר בישראל ל-i24NEWS , לדבריו, גופתו של חמינאי אותרה.

חמינאי, שהיה בן 86 במותו, שלט באיראן משנת 1989 כיורשו של חומייני. משך שנים, נהג להניף לעבר ההמון את ידו השמאלית בלבד. כשהיד הימנית המשותקת, נותרה מתחת מתחת לגלימה השחורה, עדות לניסיון החיסול הראשון ששרד אי שם ב-1981. פצצה שהוטמנה בתוך טייפ קטן במסגד בטהרן, כמעט וסיימה את חייו של מי שהיה אז פוליטיקאי צעיר שצבר עוד ועוד כוח.

מספר שנים לאחר מכן הגיע הרגע שעיצב את איראן בארבעת העשורים האחרונים - השבעתו למנהיג העליון. כאמור, מרגע שירש את השלטון, חמינאי הפך את השנאה לישראל מאידיאולוגיה דתית - לתוכנית עבודה מסודרת.

החתירה הבלתי מתפשרת להשמדת 'הישות הציונית', הפכה למפעל חייו ולמנוע המרכזי של הרפובליקה האסלאמית.

במשך יותר מ-37 שנים, חמינאי בנה את איראן בצלמו ובדמותו: דתית, רדיקלית וחסרת פשרות. הוא היה הצל הכבד שהעיב על חייהם של מיליונים שדוכאו באכזריות תחת שלטון האייתולות. כעת, כשהעשן מעל הריסות מתחמו בטהרן עודנו מתמר, נותר סימן שאלה אחד שמרעיד את המזרח התיכון כולו: האם נפילתו של המנהיג העליון תהיה גם יריית הפתיחה לקריסת המהפכה האסלאמית כולה - ולהולדתה של תקווה חדשה עבור רבבות איראנים שחיכו לרגע הזה דור שלם.

מרדף של חתול ועכבר - הגיע לסיומו

המאבק בין ארצות הברית לאיראן הוא לא רק מאבק בין מעצמות, אלא בין שתי דמויות מרכזיות - עלי חמינאי ודונלד טראמפ. באמצעות הצהרות לוחמניות ואיומים ישירים, ניהלו השניים בחודשים האחרונים מעין מרדף של חתול ועכבר, בעיקר סביב פרויקט הגרעין - תעודת הביטוח האחרונה של המשטר טהרן והקו האדום שהציב טראמפ. וכעת, נראה שהמשחק הזה הגיע לקצו.

במהלך כהונתו הוביל חמינאי את פרויקט הגרעין, מימן את ארגוני הטרור חיזבאללה וחמאס, ודיכא שורת מחאות אזרחיות, בהן מחאת מאסה אמיני ב-2022. תחת שלטונו נהרגו עשרות אלפי בני אדם בדיכויי המרידות השונות בין השנים 2022 ל-2026.

עם היוודע דבר חיסולו, החלו בצמרת השלטון מאבקי כוח על זהות היורש - בין הממסד הדתי למשמרות המהפכה. המועמדים המרכזיים לתפקיד המנהיג הבא הם בנו של המנהיג, מוגתבהא חמינאי, האייתוללה עלי רזא חאקים (יו"ר מועצת המומחים) והנשיא לשעבר מוחמד חתמי.

כזכור, מבצע "שאגת הארי" יצא אל הפועל הבוקר באמצעות גל תקיפות של מטוסי F-35 ישראליים ואמריקניים. המטוסים חדרו למרחב האווירי דרך סוריה ועיראק ופגעו במתחמי פיקוד תת-קרקעיים בטהראן ובאיספהאן. התקיפה לוותה בשיבוש טכנולוגי מוחלט של מערכות ההגנה האווירית האיראניות.

לצד חמינאי, חוסלה ככל הנראה שורת בכירים בהנהגה המדינית והצבאית: עלי שמחאני (יועץ המנהיג וראש תוכנית הגרעין), מוחמד פאכפור (מפקד משמרות המהפכה) ועזיז נאסירזאדה (שר ההגנה). בנוסף, נשיא איראן מסעוד פזשכיאן וקודמו בתפקיד מחמוד אחמדינג'אד שרדו ניסיונות חיסול דומים במסגרת המבצע.