בעוד האיראנים נאבקים תחת קריסת הכלכלה בצל המלחמה, בתוך עוני, אבטלה וזעם ציבורי גובר, תרופות חיוניות באיראן נמצאות כעת במחסור או שהן יקרות מדי עבור אזרחים נואשים יותר ויותר, כך מדווח עיתון "האוטסרליאן" מפי מקורות באיראן.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

על פי הדיווח, מחירן של תרופות מסוימות עלה ב-400 אחוזים, בעוד שתרופות קריטיות הכוללות אינסולין, פילטרים לדיאליזה, מדללי דם ותרופות לטרשת נפוצה, פרקינסון, סרטן, אסתמה ומחלות לב הולכות ואוזלות.

עם זאת, הגורמים האיראניים אמרו ל"אוסטרליאן" כי נוגדי דיכאון וכדורי שינה מונפקים ללא מרשם, במה שחלק מהרוקחים מתארים כצורה של אלחוש המוני. אתר IranWire דיווח כי למרות המחסור בתרופות חיוניות, חלק מבתי המרקחת הפסיקו לדרוש מרשמים לתרופות נוגדות דיכאון וחרדה מאז שהחלה המלחמה.

רוקח בעיר סארי אמר כי הוא מאמין שהרשויות משתמשות במדיניות זו כדי להחזיק את הציבור במצב של רגיעה מלאכותית ולעכב כל התקוממות עממית בזמן שהמלחמה נמשכת.

i24NEWS

כזכור, מתחילת הפסקת האש במדינה, מנגנון הדיכוי האיראני הורה להאיץ את ההוצאות להורג של מפגינים. נתונים רשמיים מראים שבשנת 2025 בוצעו באיראן מעל ל-2,000 הוצאות להורג - השיעור הגבוה ביותר בעולם לענישה מסוג זה. ארגוני זכויות אדם טוענים שהמספר האמיתי גבוה בהרבה, וכי המשטר משתמש בהוצאות להורג מואצות ככלי הישרדות אסטרטגי שנועד להרתיע את הציבור מהתקוממות בצל הכישלונות הצבאיים.