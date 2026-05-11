דיווח באיראן: הוצא להורג גבר ששיתף מידע עם המוסד וה-CIA

רשת "איראן אינטרנשיונל" המזוהה עם האופוזיציה במדינה, דיווחה היום (שני) כי איראן הוציאה להורג גבר בגין שיתוף מידע מדעי מסווג עם גורמי מודיעין זרים, בהם המוסד וה-CIA.

על פי הדיווח, המצטט בין היתר כלי תקשורת המזוהים עם מערכת המשפט האיראנית, ערפאן שאקורזאדה, נאשם בשיתוף מידע מדעי מסווג עם שירותי מודיעין זרים. נטען כי הוא יצר קשר עם הגופים הללו, בשלושה שלבים שונים, כאשר שניים מהם קשורים למוסד ואחד נוסף ל-CIA. עם זאת, הדיווח לא כולל ראיות לטענות הללו.

כזכור, שאקורזאדה נעצר באיראן על ידי משמרות המהפכה האסלאמיים בשנת 2025 באשמת "ריגול ושיתוף פעולה עם מדינות עוינות" ונידון למוות.