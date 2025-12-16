השיחה שהודלפה: נשיא תימן שחוסל - נגד שיגור הרקטות לישראל

שיחת טלפון בין נשיא תימן שחוסל עלי עבדאללה סאלח, לבין אחד ממנהיגי חמאס ח'אלד משעל הודלפה היום (שלישי) לתקשורת הערבית. בשיחה המדוברת, הביע סאלח את מורת רוחו מירי הרקטות לעבר ישראל, מתוך אמונה שזה נתן לישראל "עילה לבצע מעשי טבח נגד העם הפלסטיני".

במהלך השיחה, משעל אמר לסאלח כי "לחמאס יש שתי דרישות ממדינות ערב לקראת הפסגה שלהן והן הפסקת התוקפנות הישראלית, והסרת המצור מעל רצועת עזה".

נשיא תימן לשעבר השיב שהרקטות שחמאס משגר פוגעות בעם הפלסטיני, הן לא משיגות את המטרות ולא יעשו דבר לישראלים.

סאלח עוד הוסיף כי "אתם משגרים רקטות כדי שישראל תמצא תירוצים לתקוף את העם הפלסטיני. דיברתי איתך כאח ודיברתי עם העמיתים שלך, הפסיקו את שיגור הרקטות".

סלאח גם תקף כשאמר "תגיד לי כמה הם הרגו? מיום שהתחילו הפעולות ועד היום, חמישה אנשים. ואצלכם יש מאתמול ועד היום 285 הרוגים".