רשת NBC האמריקנית דיווחה הלילה (בין רביעי לחמישי) כי ההחלטה של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לסיים את "פרויקט החופש" במצר הורמוז הגיעה בעקבות לחץ מצד סעודיה.

על פי הדיווח ב-NBC, ההכרזה של טראמפ על תחילת המהלך ביום ראשון האחרון הגיעה בהפתעה מוחלטת לסעודיה ושאר מדינות המפרץ, שעודכנו על היציאה למבצע באמצעות פוסט שהעלה טראמפ לרשת החברתית שבבעלותו, מה שעורר את זעמם של הסעודים.

בעקבות כך, בסעודיה הוחלט שלא לאשר למטוסים אמריקניים לעשות שימוש בבסיסים בשטח הממלכה, ואף גם נאסר עליהם לעבור במרחב האווירי של המדינה, כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC.

שיחה בין טראמפ ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לא פתרה את הבעיה, מה שאילץ את הנשיא להשהות את "פרויקט החופש" כדי להחזיר את הגישה של צבא ארצות הברית למרחב האווירי הסעודי הקריטי. לאחר שהמבצע החל, טראמפ שוחח גם עם אמיר קטאר, שהדגיש בפני טראמפ כי יש להפחית את ההסלמה במצר הורמוז.

מקור סעודי אמר ל-NBC News כי טראמפ ובן סלמאן "היו בקשר באופן קבוע". גורמים סעודיים היו גם בקשר עם טראמפ, סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס, פיקוד המרכז האמריקני ומזכיר המדינה מרקו רוביו, הוסיף המקור.

כשנשאל האם ההכרזה על "פרויקט החופש" תפסה את המנהיגים הסעודים בהפתעה, אמר המקור הסעודי: "הבעיה עם ההנחה הזו היא שדברים קורים במהירות בזמן אמת". המקור אמר כי ערב הסעודית "תומכת מאוד במאמצים הדיפלומטיים" של פקיסטן לתווך עסקה בין איראן לארצות הברית לסיום המלחמה.

כזכור, אתמול בלילה הנשיא טראמפ הכריז כי "פרויקט החופש" יושהה לאור התקדמות במשא ומתן עם איראן, אך כי המצור על איראן יימשך. בהודעה שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, כתב הנשיא: "בהתבסס על בקשת פקיסטן ומדינות אחרות, ההצלחה הצבאית העצומה שהשגנו במהלך המערכה נגד איראן, ובנוסף, העובדה שהושגה התקדמות רבה לקראת הסכם שלם וסופי עם נציגי איראן - הסכמנו הדדית כי בעוד שהמצור יישאר בתוקף מלא, פרויקט החופש יושהה לתקופה קצרה כדי לראות האם ניתן יהיה לסיים את ההסכם ולחתום עליו".