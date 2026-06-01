המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן, לצד העיכוב בהכרזה על חתימת מזכר ההבנות לסיום המלחמה, קשורים קשר הדוק למצב בלבנון - כך דווח הבוקר (שני) בכלי תקשורת ערביים, מפי מקורות דיפלומטיים המעורים בפרטים.

על פי הדיווחים, הוויכוח בין הצדדים התעצם לאחר שטהרן הבהירה למתווך הפקיסטני ולמתווך הקטארי כי הכללת החזית הלבנונית בהסכם הפסקת האש אינה קלף מיקוח, אלא תנאי בל יעבור, הניצב בשורה אחת עם דרישותיה להסרת המצור על נמלי איראן והסגת הכוחות האמריקניים מהמפרץ.

הדיונים התנהלו בצל הודעה שהתקבלה בערב יום שלישי האחרון על אישור ראשוני של ארה"ב להסכם, לצד בקשה אמריקנית לזמן נוסף לצורך התייעצויות עם ישראל.

הנשיא דונלד טראמפ, שנתן תחילה את האישור הראשוני למפקד צבא פקיסטן, התכוון לשלוח את השליחים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר לישראל כדי לדון בפרטים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם מנהיגים צבאיים. עם זאת, הואשינה את דעתו בעקבות שיחות עם נתניהו.

לפי הדיווח, רה"מ תיאר בפני טראמפ משבר פנימי עמוק בקואליציה ובקרב הציבור בישראל, הנובע מכישלון המלחמה עם איראן, מיכולת ההסתגלות של חיזבאללה וממתקפות הטילים והכטב"מים המשותפות שלו. מתקפות אלו, כך נטען, אילצו את צה"ל לפנות עמדות הן בשטח לבנון והן ביישובי הצפון עצמם.

בשל התעקשותו של הנשיא האמריקני על תיקונים בהסכם שיספקו לו אסטרטגיית יציאה פוליטית ויאפשרו לו לשווק "ניצחון" פנימי בארה"ב, קיבלה לאחרונה ישראל אור ירוק להרחיב את פעולותיה הצבאיות בלבנון. בשטח, ישראל נוקטת בפעולות שאינן מייצרות שינוי צבאי מהותי ומדלדלות את כוחותיה, אך היא ממשיכה בגישה הדומה לזו שנקטה בעזה, שמטרתה לגרום לבסיס התמיכה של ההתנגדות בלבנון לשאת בנטל הפעולות.

במקביל, רשת "אל-ג'זירה" ציטטה מקורות בטהרן לפיהם ארה"ב הציעה לאיראן עסקה: הקלה במגבלות על הפעילות האיראנית במצרי הורמוז, בתמורה לכך שוושינגטון תבטיח הפסקת אש בלבנון ותתווך הסכם ביטחוני בין ביירות לתל אביב (הסכם שיכלול נסיגה ישראלית והעברת האחריות הביטחונית לצבא לבנון).

מקורות במשמרות המהפכה דיווחו כי טהרן דחתה את ההצעה הזו, והדגישו כי איראן נחושה שהפסקת המלחמה תכלול לוח זמנים ברור "לנסיגת כוחות הכיבוש הישראליים מלבנון". עוד ציינו המקורות כי ההנהגה האיראנית שוקלת להגביר את הפעולות הצבאיות נגד כוחות ישראליים ולספק סיוע צבאי ללבנון, אם ההסלמה תימשך.