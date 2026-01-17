בעזרת טורקיה: חשש בארה"ב מהרחבת המבצע נגד הכורדים בסוריה

בכירים אמריקנים חוששים מהרחבת הפעילות של צבא סוריה נגד הכוחות הכורדים (SDF), מתוך דאגה כי המבצע עלול להגיע לאזורים בהם פרוסים כוחות צבא ארצות הברית - כך דווח היום (שבת) ב"וול סטריט ג'ורנל". חשש כי מהלך זה יפגע במאמצים לפעול נגד דאעש במדינה.

אמש הודיע צבא סוריה כי פתח במתקפה נגד הכוחות הדמוקרטיים הסורים (SDF) בראשות הכורדים, בעיר דיר חאפר הנמצאת מזרחית לחלב. בתגובה, הודיעו הכוחות בהצהרה כי יחלו להסיג את כוחותיהם מהאזור - בעקבות לחץ מצד הגורמים שמתווכים בין הצדדים.

שעות לאחר הודעת הכוחות הכורדים, החל צבא סוריה להיכנס לאזורים שממזרח לחלב, לרבות העיר דיר חאפר. ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי סוכנויות המודיעין האמריקניות מעריכים שהנשיא א-שרע מתכנן במקום מבצע רחב, בתמיכת צבא טורקיה, נגד ה-SDF.

גורמים אמריקנים מסרו לעיתון כי פעילות כזו עלולה להתרחב לצפון-מזרח המדינה, שם פרוס צבא ארצות הברית. ברקע החשש מההסלמה, הודיע דובר פיקוד המרכז כי הכוחות האמריקנים פגשו את עמיתיהם הסוריים אמש בעיר דיר חאפר.