בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי: הוקפא מתווה טיסות החילוץ של "פליי דובאי" לישראל
כעת מתקיימים מגעים בין הממשלות להוצאת רכבת אווירית של ישראלים מדובאי ישירות לאתונה ואז לישראל - ללא מכירת כרטיסים • פגיעת הכטב"ם גרמה לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס"
מתווה טיסות החילוץ של חברת התעופה "פליי דובאי'" לישראל הוקפא - בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי הבוקר (שבת).
כעת מתקיימים מגעים בין הממשלות להוצאת רכבת אווירית של ישראלים מדובאי ישירות לאתונה ואז לישראל - ללא מכירת כרטיסים.
כאמור, כטב"ם פגע הבוקר בנמל התעופה בדובאי - וגרם לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס".
