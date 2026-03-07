בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי: הוקפא מתווה טיסות החילוץ של "פליי דובאי" לישראל

כעת מתקיימים מגעים בין הממשלות להוצאת רכבת אווירית של ישראלים מדובאי ישירות לאתונה ואז לישראל - ללא מכירת כרטיסים • פגיעת הכטב"ם גרמה לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס"

יולי סלומון
יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
שלט של טיסת החברה "פלאיי דובאיי" מתל אביב לדובאיי, ארכיון
שלט של טיסת החברה "פלאיי דובאיי" מתל אביב לדובאיי, ארכיוןASSOCIATED PRESS

מתווה טיסות החילוץ של חברת התעופה "פליי דובאי'" לישראל הוקפא - בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי הבוקר (שבת).

כעת מתקיימים מגעים בין הממשלות להוצאת רכבת אווירית של ישראלים מדובאי ישירות לאתונה ואז לישראל - ללא מכירת כרטיסים.

כאמור, כטב"ם פגע הבוקר בנמל התעופה בדובאי - וגרם לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס". 

