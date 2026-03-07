בעקבות פגיעת הכטב"ם בנמל התעופה בדובאי: הוקפא מתווה טיסות החילוץ של "פליי דובאי" לישראל

כעת מתקיימים מגעים בין הממשלות להוצאת רכבת אווירית של ישראלים מדובאי ישירות לאתונה ואז לישראל - ללא מכירת כרטיסים • פגיעת הכטב"ם גרמה לנזק במטוס של חברת "אמירייטס איירליינס"

יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות 1 דקות קריאה 1 דקות קריאה