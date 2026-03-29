מטוס אמריקני נדיר בשווי 300 מיליון דולר נהרס לחלוטין | צפו

תקיפת טילים איראנית נרחבת על בסיס חיל האוויר "הנסיך סולטן" בסעודיה בימים האחרונים הובילה לנזק משמעותי עבור צבא ארה"ב. מטוס מכ"ם יקר ערך מדגם E-3 Sentry (המכונה AWACS) הושמד. המטוס, ששוויו מוערך בכ-300 מיליון דולר, נפגע בצורה קשה ובתמונות מהזירה נראה זנבו חתוך לחלוטין - נזק שהופך אותו לבלתי ניתן להטסה.

למעשה, מדובר בהפסד הקרבי הראשון הידוע בהיסטוריה עבור סוג זה של מטוס, המבוסס על גוף הבואינג 707 ומהווה עמוד שדרה מודיעיני עבור חיל האוויר האמריקני.

המטוס, המזוהה בזכות צלחת המכ"ם העצומה המותקנת מעליו, נחשב לנכס אסטרטגי קריטי המשמש לאיתור איומים ממרחקים עצומים ולניהול קרבות אוויר בזמן אמת. לפי מומחים, השמדת המטוס מוכיחה כי גם מערכות הגנה פעילות עלולות להיכשל אל מול מטחי טילים אינטנסיביים, דבר שמחייב חשיבה מחודשת על מיגון הנכסים היקרים בבסיסים קדמיים.

אובדן מטוס הבקרה מצטרף להפלתם של יותר מתריסר מל"טים מסוג "ריפר", מה שמעיד על הסכנה הגבוהה במרחב האווירי האזורי. בתגובה לאיומים אלו, חיל האוויר האמריקני ממשיך להסתמך על מפציצים כבדים כמו ה-B-52, המשגרים טילי שיוט ממרחק בטוח, בניסיון להימנע מחשיפת מטוסים נוספים לאש אויב בקרבת הגבולות האיראניים.