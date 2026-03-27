הפנטגון שוקל לשלוח עד 10,000 כוחות קרקע נוספים למזרח התיכון כדי לספק לנשיא טראמפ אפשרויות צבאיות נוספות, וזאת בשעה שהוא בוחן שיחות שלום עם טהרן, כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) בוול סטריט ג'ורנל מפי גורמים במשרד ההגנה האמריקני.

הכוח, שצפוי לכלול כוחות חי"ר ורכבים משוריינים, יתווסף לכ-5,000 נחתים (מארינס) ולאלפי הצנחנים מהדיוויזיה המוטסת ה-82 שכבר קיבלו פקודה מהפנטגון להישלח לאזור ועושים כעת את דרכם.

לא ברור בדיוק לאילו נקודות במזרח התיכון יגיעו הכוחות, אך לפי הוול סטריט ג'ורנל סביר להניח שהם יוצבו בטווח תקיפה מאיראן ומהאִי חארג - מרכז ייצוא נפט חיוני מול חופי איראן, אותו הנשיא טראמפ כבר הודיע כי הוא מעוניין לכבוש. מטרה נוספת שטראמפ הצהיר עליה היא פתיחת מצרי הורמוז, עם או בלי עזרת בעלות בריתה של ארצות הברית.

בתוך כך, בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים שארצות הברית פרסה סירות רחף בלתי מאוישות למשימות סיור כחלק מפעולותיה נגד איראן - הפעם הראשונה שבה וושינגטון מאשרת שימוש בכלים כאלה בעימות פעיל.

הנשיא האמריקני כבר הודיע אמש כי הוא מאריך את הדד-ליין לממשלת איראן בעשרה ימים - ליום שני הבא, 6 באפריל, בשעה 20:00 שעון מזרח ארצות הברית - עבור קיום משא ומתן, בטרם יורה על תקיפת תשתיות האנרגיה ברפובליקה האסלאמית.