ממתינה לאור ירוק מטראמפ: ישראל אישרה רשימת מטרות מעודכנת

ישראל אישרה רשימה מעודכנת של מטרות תקיפה באיראן, הכוללת אתרי אנרגיה ותשתיות, כהיערכות לתרחיש שבו שיחות המשא ומתן שמובילה ארצות הברית ייכשלו, כך לפי דיווח מהיום (שלישי) ב-CNN, מפי שני מקורות ישראלים.

לפי אחד המקורות, גורם ביטחוני, ישראל ממתינה להחלטת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ באשר לצעדים הבאים, אך כבר מחזיקה בתוכניות נוספות לשבועות הקרובים, בכפוף לאישור אמריקני.

מקור ישראלי נוסף ציין כי בישראל מביעים ספק רב באשר לאפשרות להגיע להסכם, וכי ראש הממשלה בנימין נתניהו העלה את חששותיו בשיחות עם טראמפ. לדבריו, כל הפסקת אש מבחינת ישראל חייבת לכלול מסירת כלל האורניום המועשר של איראן והתחייבות להפסקה מוחלטת של פעילות ההעשרה.

עוד דווח כי נתניהו וטראמפ שוחחו טלפונית לאחר המבצע לחילוץ שני טייסים אמריקנים שהופלו מעל איראן, ובמהלך השיחה דנו הן באפשרויות הדיפלומטיות והן בתיאום צבאי נוסף בין המדינות.