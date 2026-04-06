גורם רשמי בבית הלבן התייחס היום (שני) לדיווחים על טיוטת הצעה הכוללת הפסקת אש ל-45 יום ופתיחה מחדש של מיצר הורמוז, והבהיר כי מדובר "באחד מתוך רעיונות רבים" - וכי הנשיא דונלד טראמפ טרם אישר אותו. במקביל הדגיש כי מבצע "זעם אפי" נמשך בשלב זה.

במקביל, באיראן אישרו כי מתקיימים מגעים עם עומאן לבחינת "הליך למעבר בטוח של כלי שיט דרך מצר הורמוז", נתיב ימי אסטרטגי בעל חשיבות עולמית.

כזכור, רק אתמול האריך טראמפ לאיראן את הדד ליין עד ליום שלישי בערב, שעון ניו יורק. זאת לאחר ששיגר איום בוטה על איראן לפתיחת מצרי הורמוז. בפוסט שהעלה לרשת החברתית שבבעלותו Truth Social, נכתב: "יום שלישי יהיה יום תחנות הכוח ויום הגשרים באיראן - הכל תחת מעטפת אחת. לא יהיה שום דבר כמו זה!!! תפתחו את המצר המ*****, ממזרים מטורפים, או שתחיו בגיהנום - חכו ותראו! השבח לאללה".

עוד אמר נשיא ארה"ב כי "המו"מ עם איראן מתנהל בזה הרגע, אפשר לסגור עסקה כבר מחר - אחרת נפציץ אותם". כמו כן, חשף כי ארה"ב העבירה נשק למפגינים האיראנים דרך המיליציות הכורדיות ששמרו עבורם על הנשק. כשנשאל לאחר מכן על ידי הוול סטריט ג'ורנל על סיום המלחמה, אמר טראמפ: "אודיע לכם די בקרוב".