טראמפ באיום על איראן: תפתחו את מיצרי הורמוז - או שנשמיד את כל תחנות הכוח במדינה

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין שבת לראשון) איום משמעותי על איראן. בפוסט שפרסם ברשת החברתית Truth Social שבבעלותו אמר הנשיא האמריקני כי אם איראן לא תפתח את מיצרי הורמוז ביומיים הקרובים - ארצות הברית תשמיד את תחנות הכוח במדינה.

בפוסט שעלה בסביבות השעה 01:45 בלילה (שעון ישראל), כתב טראמפ שלאיראן יש 48 שעות מרגע פרסום הפוסט לפתוח את מיצרי הורמוז, אחרת ארצות הברית "תפגע ותשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, ותתחיל עם הגדולה ביותר".

האולטימטום של טראמפ מגיע מספר ימים לאחר ש-20 מדינות הודיעו שיתמכו בהקמת קואליציה שמטרתה לפתוח את נתיב השיט האסטרטגי שאיראן חסמה בתחילת המערכה. כידוע, מיצרי הורמוז מהווים צוואר בקבוק בתנועת הנפט העולמית, שכן בימי שגרה עוברת בו 20% מאספקת הנפט העולמית.

מאז שאיראן סגרה את המיצרים, מחירי האנרגיה והסחורות בעולם זינקו. נוסף על תקיפת ספינות שעברו בקירבת הנתיב הימי, קיים חשש שאיראן הציבה במיצרים מוקשים ימיים. בשבוע שעבר דווח שבריטניה שלחה לארצות הברית מספר קצינים על מנת לעזור ולהגיע לפתרון שיאפשר לספינות לעבור במיצרים.