בריטניה שלחה קצינים לארה"ב כדי לסייע בפתיחת מצר הורמוז

קציני צבא בריטים נשלחו לארצות הברית כדי לסייע בתכנון פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, כך דווח היום (חמישי) ב"טיימס" הבריטי מפי גורמי ביטחון. הדיווח מגיע לאחר שמחירי הנפט זינקו בעקבות אזהרת איראן כי תתקוף תשתיות אנרגיה ברחבי המפרץ. מוקדם יותר היום, שר ההגנה הגסת' כינה את מדינות אירופה "כפויות טובה", עקב סירובן לסייע בפתיחת המצרים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<\

בתדרוך שנערך, גורמי ביטחון חשפו כי צוות קטן של מתכננים צבאיים מהממלכה המאוחדת נשלח למפקדת פיקוד המרכז של ארה"ב (CENTCOM) בבסיס חיל האוויר מקדיל שבטמפה, פלורידה. פיקוד המרכז האמריקני אחראי על המבצעים הצבאיים של ארה"ב במזרח התיכון.

ככל הידוע, קומץ המומחים נמצא שם כדי לסייע בתכנון ובגיבוש אפשרויות לאופן שבו ניתן יהיה לאפשר לספינות לעבור ב"צוואר הבקבוק" הימי (chokepoint), שישנו חשש כי הוא ממולכד במוקשים.

ראשי הצבא הבריטי, וביניהם גנרל סר גווין ג'נקינס (הלורד הראשון של הים), הציגו מספר אפשרויות בפני השרים. על פי ההבנות, בריטניה אינה צפויה לשלוח ספינות של הצי המלכותי לליווי כלי שיט כל עוד העימות משתולל, וזאת בשל הסכנות הכרוכות במשימה שכזו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תקף השבוע פעם נוספת את חברות ברית נאט"ו - ואת המדינות הנוספות שסירבו להיענות בחיוב לבקשתו לסייע בהגנה על מצר הורמוז. "איננו צריכים את עזרתן של מדינות נאט"ו או מדינות אחרות בהגנה על הורמוז - איננו זקוקים לעזרה של אף אחד", כתב בחשבונו ברשת Truth Social.

"רוב 'בנות בריתנו' בנאט"ו הודיעו כי אינן רוצות להתערב במבצע הצבאי שלנו נגד משטר הטרור של איראן במזרח התיכון - למרות העובדה שכמעט כל מדינה הצדיקה את עצם קיום הפעולה, והדגישה שאי אפשר לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני", כתב.

שורת גורמים מסרו השבוע ל-i24NEWS כי המבצע האמריקני להבטחת חופש השיט במצר הורמוז יכול להאריך את המלחמה ביותר מחודש - לפי אחד הגורמים, הפעילות עשויה להתארך "ייתכן אפילו עד חודשיים".

בשלב זה, ישראל מסייעת לארצות הברית ברמה המודיעינית, בכל הקשר למצר הורמוז, אך דבר זה יכול להשתנות בכל עת.