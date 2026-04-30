"פייננשל טיימס": ישראל נתנה לאמירויות מערכות הגנה במלחמה עם איראן

ישראל שלחה מערכות נשק מתוחכמות - ובהן מערכת לייזר מתקדמת - לאיחוד האמירויות, כך דווח אתמול (חמישי) ב"פייננשל טיימס". זאת, על מנת לסייע בהגנה על המדינה מפני מתקפות של טילים וכטב"מים מצד איראן.

לפי גורם שדיבר עם "פייננשל טיימס", הפריסה הייתה אחת הדוגמאות הראשונות לשיתוף פעולה ביטחוני רחב בין שתי המדינות, שלא קיימו יחסים דיפלומטיים רשמיים עד חתימת "הסכמי אברהם" ב-2020. לפי אותו גורם, הצעד שימש מפגן כוח ל"ערך שבברית עם ישראל".

על פי שני גורמים הבקיאים בנושא, ישראל העבירה בדחיפות מערכת מעקב קלת-משקל בשם Spectro. המערכת סייעה לאיחוד האמירויות לזהות כטב"מים מתקרבים, במיוחד מסוג "שהאד", ממרחק של עד 20 קילומטרים. כמו כן, לפי אדם המכיר את פריסת המערכת וגורם נוסף המעורה בהכנות להפעלתה, ישראל שלחה לאמירויות גרסה של מערכת ההגנה בלייזר שלה, "מגן אור".

לפי הדיווח, שני כלי הנשק הללו מוגדרים כמערכות הגנתיות, והם הצטרפו למערכת ההגנה האווירית "כיפת ברזל" שנשלחה אף היא לאיחוד האמירויות. עוד צויין כי יחד עם המערכות נשלחו "כמה עשרות" אנשי צבא ישראלים לצורך תפעולן, כפי שדווח לראשונה באתר Axios בנוגע לכיפת ברזל.

גורם המעורה בפרטים הוסיף כי מערכות נשק נוספות נפרסו במדינת המפרץ לצד כוח אדם ישראלי נוסף.

בנוסף, נטען כי ישראל חלקה מודיעין משמעותי בזמן אמת על הכנות איראניות לשיגור טילים לטווח קצר ממערב המדינה לעבר איחוד האמירויות. המדינה הערבית, כך על פי הדיווח, ספגה את עיקר המתקפה האיראנית במהלך המערכה המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד הרפובליקה האסלאמית.

כדי לעמוד בקצב האירועים, אחד האנשים הבקיאים בסוגיה מסר ל"פייננשל טיימס" כי צה"ל השתמש בכלי נשק שהיו בשלבי אב-טיפוס או כאלו שטרם הוטמעו במלואם במערכות המכ"ם הישראליות, "שלף אותם" והעביר אותם לידי האמירתים.