נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, מאיים היום (שני) בהסלמה דרמטית מול איראן ומצהיר כי וושינגטון מנהלת "דיונים רציניים" עם המשטר החדש במטרה לסיים את הפעולות הצבאיות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לדבריו, חלה התקדמות משמעותית במגעים, אך אם לא תושג עסקה בקרוב - ארצות הברית עלולה לנקוט בפעולה רחבה שתכלול פגיעה בתשתיות אסטרטגיות באיראן. בין המטרות שהוזכרו: תחנות ייצור חשמל, בארות נפט ואי חארג, וכן, ייתכן, מתקני התפלה שטרם נפגעו.

i24NEWS

הנשיא הדגיש כי פעולה כזו תבוצע "בנקמה" על חיילי ארצות הברית ואזרחים נוספים שנהרגו במהלך שנים של מה שכינה "שלטון הטרור" של המשטר האיראני הקודם. המתקפה, אם תתבצע, צפויה להיות רחבת היקף ולהשפיע על המשק האנרגטי והצבאי של איראן, לצד ניסיון להפעיל לחץ על משטרי איראן להיכנס למסלול דיפלומטי ולהסדיר את מצרי הורמוז.