ראש הממשלה קיים היום (רביעי) דיון בקריה בנוגע למשט הבינלאומי "Global Sumud Flotilla" שעושה את דרכו לעבר חופי עזה. המשט כולל עשרות כלי שיט שיצאו מנמלים בספרד, צרפת וטורקיה, עם כ-1,000 משתתפים מיותר מ-100 מדינות. בין הדמויות הבולטות על הסיפון נמצאת ד"ר מרגרט קונולי, אחותה של נשיאת אירלנד ופעילה ותיקה בארגון IPSC, שהשתתפה במשטים קודמים עוד משנת 2011 ומשמשת כעת כרופאת המשלחת.

במקביל להתקדמות בים, שר הביטחון ישראל כ"ץ הטיל סנקציות על קמפיין גיוס הכספים של המשט, לאחר שפעילות מודיעינית של אמ"ן וחיל הים חשפה כי חמאס מארגן את המהלך באופן ישיר. לפי מערכת הביטחון, המשט פועל במסווה הומניטרי אך מפר את החלטות האו"ם הקובעות כי סיוע ייכנס רק דרך ערוצים רשמיים. הסנקציות נועדו לשבש את מקורות המימון של ההתארגנות, שחלק מראשיה כבר עוכבו בתוניסיה בחשד להלבנת הון ושחיתות.

לצד הלחץ הביטחוני, המשט נקלע לשערורייה פנימית לאחר שדווח שבוע שעבר ב"ניו יורק פוסט" כי אחד ממנהיגיו, הפעיל הברזילאי תיאגו אבילה, הואשם בהתנהגות מינית בלתי הולמת כלפי שלוש מתנדבות לפחות במהלך ההפלגה. אבילה, שעזב את משפחתו בברזיל לטובת המשימה, הכחיש את הטענות וטוען כי מדובר בהאשמות שקריות.

היערכות המשטרה וצה"ל למשט הנוכחי מתבצעת על רקע ניסיונות דומים מהעבר, בהם המשט המזוהה עם הפעילה גרטה טונברג שיצא מברצלונה ונעצר ביום כיפור שעבר. באותם מקרים, כמו במשט "החירות" האחרון שהגיע לאזור, האירועים הסתיימו ללא עימותים חריגים או דרמות בלב ים, לאחר שכוחות הביטחון עצרו את הספינות והעבירו את המשתתפים לטיפול רשויות ההגירה. נכון לעכשיו, מערכת הביטחון עוקבת אחר נתיב ההפלגה הנוכחי ובוחנת את המענה המבצעי.