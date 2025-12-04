המשטר באיראן מתפורר: ניסיונות השיקום - למול המשברים המחריפים | פרויקט מיוחד

חצי שנה עברה מאז מבצע "עם כלביא", והמשטר באיראן מנסה לשדר חוזק, אך מתחת לפני השטח העניינים מבעבעים. אומנם במטרות המבצע, הפלת המשטר לא נכללה ברשימה, אבל נראה כי מתחת לחזית אפשר כבר לזהות סדקים.

בפרויקט מיוחד ששודר במהדורה המרכזית, כתבנו לענייני דיפלומטיה, עמיחי שטיין, הביא את התמונה כפי שרואים אותה התושבים באיראן, שנאלצים להתמודד עם לא מעט משברים.

איראן ניצבת היום בפני משבר מים חריף שהולך ומתעצם. לא מעט תושבים בערים הגדולות מדווחים על הפסקות מים ממושכות, וצילומי לווין מראים שמאגרי המים הולכים ומצטמצמים. כבר החלו לדבר בשלטון על העברת הבירה טהראן למקום חדש.

המחסור במים הוא לא המשבר היחיד העומד בפני האיראנים - החוסר בחשמל מוביל לשימוש רב יותר בדלקים מזהמים, שמעלים את רמות זיהום האוויר לקטלניות בחלק מהמקומות.

המלחמה עם ישראל גם היא לא תרמה למשטר, שעתה מגביר את ניסיונות דיכוי האזרחים. אמון הציבור האיראני במשטר נשחק, וסקרי דעת קהל מראים כי רוב מוחץ של איראנים אינם מרוצים מהכיוון אליו המדינה הולכת. רק לפני חודש ניצתה מחאה נרחבת לאחר מותו של צעיר שפרסם סרטון בו הוא מבעיר תמונה של המנהיג העליון של איראן, האייתוללה ח'מינאי.

