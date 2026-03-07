דיווח: כך ישראל מסייעת לכורדים לפלוש לאיראן

ישראל תוקפת אזורים במערב איראן כדי לתמוך במיליציות כורדיות-איראניות המקוות לנצל את המלחמה האמריקנית-ישראלית נגד איראן כדי לכבוש ערים סמוך לגבול, כך אמרו היום (שבת) שלושה גורמים המעורבים בשיחותיה של ישראל עם הפלגים ל"רויטרס".

הרעיון של מתקפה מצד כוחות כורדיים-איראניים השוכנים בעיראק הוזכר אתמול, כאשר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר ל"רויטרס" כי זה יהיה "נפלא" אם הם יחצו את הגבול.

בימים האחרונים חזרו מאות לוחמים כורדים איראנים אל שטח איראן, מה שמרמז כי האוכלוסייה הכורדית באיראן נערכת להתקוממות. גורם כורדי בכיר אמר ל-i24NEWS כי התקוממות כזו עשויה לפרוץ אפילו כבר "בשבוע הבא", אם יינתן להם הסיוע הנכון.

"בלי אמריקה, בלי ישראל - לא נוכל להצליח", הודה הגורם. לדבריו, הדרישה אינה רק לציוד צבאי, אלא גם ל"חסות פוליטית", ובמיוחד להקמת אזור אסור לטיסה מעל כורדיסטן האיראנית – בדומה לזה שהוקם מעל צפון עיראק בשנות ה-90. לדבריו, צעד כזה יאפשר לאופוזיציה הכורדית להשתלט על שטחיה מידי המשטר.