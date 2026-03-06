הכורדים נערכים לפתיחת חזית באיראן ומקווים: "הפעם טראמפ ייתן לנו גיבוי מלא" | עמיחי שטיין

בעוד אחיזתו של המשטר האיראני ניצבת בפני אתגרים חסרי תקדים, השאלה שנשאלת בימים האחרונים היא: האם הכורדים יפתחו חזית חדשה נגד שלטון האייתוללות? בקרב העם הכורדי קיים רצון עז לשתף פעולה עם המערב ועם ישראל כדי להפיל את המשטר בטהרן. עם זאת, בקרב ההנהגה הכורדית קיים היסוס, בשל החשש כי וושינגטון תנטוש אותם פעם נוספת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בימים האחרונים חזרו מאות לוחמים כורדים איראנים אל שטח איראן, מה שמרמז כי האוכלוסייה הכורדית באיראן נערכת להתקוממות. גורם כורדי בכיר אמר ל-i24NEWS כי התקוממות כזו עשויה לפרוץ אפילו כבר "בשבוע הבא", אם יינתן להם הסיוע הנכון.

"בלי אמריקה, בלי ישראל – לא נוכל להצליח", הודה הגורם. לדבריו, הדרישה אינה רק לציוד צבאי, אלא גם ל"חסות פוליטית", ובמיוחד להקמת אזור אסור לטיסה מעל כורדיסטן האיראנית – בדומה לזה שהוקם מעל צפון עיראק בשנות ה-90. לדבריו, צעד כזה יאפשר לאופוזיציה הכורדית להשתלט על שטחיה מידי המשטר.

"אנחנו צריכים שהמיעוטים הכורדים יהיו מאוחדים תחת מדינה אחת שתיקרא כורדיסטן", אמר הגורם, והעריך כי מדינה כזו תהיה "בעלת הברית המרכזית של ישראל ושל ארצות הברית".

לעומת זאת, בשאר עזיז, עיתונאי כורדי, הציג תמונה שונה. לדבריו, מטרת הנהגת חבל כורדיסטן היא "לשמור על יחסים טובים עם איראן", הסביר עזיז. "כל המאמצים מכוונים לכך שחבל כורדיסטן יישאר מחוץ לעימות הזה".

עזיז הודה כי הכורדים סובלים כיום מתקיפות טילים וכטב"מים ישירות מטהרן, שלטענת איראן מכוונות נגד נוכחות אמריקנית וישראלית באזור, אך הדגיש כי ממשלת חבל כורדיסטן (KRG) שיושבת בעיראק מציבה את היציבות בראש סדר העדיפויות. לדבריו, האזור "רותח", אך הממשלה נחושה להגן על קשרי המסחר ועל מקורות ההכנסה הכלכליים שלה.

בנוגע לקבוצות האופוזיציה הכורדיות האיראניות (הכוחות מכורדיסטן המזרחית), אישר עזיז כי הן יצרו ברית ומתכוננות ל"שלב הבא". אולם בניגוד להערכה של הגורם הבכיר על מתקפה קרובה, עזיז סבור כי כל פעולה בתוך איראן תלויה לחלוטין בהתקוממות עממית רחבה בתוך המדינה.

"לאור העובדה שהממשלה האיראנית מדכאת כעת באכזריות כל התנגדות פנימית, חזרתם של הכוחות הכורדים האיראנים היא עדיין אתגר ותדרוש זמן נוסף", אמר עזיז.

העבר, לדבריו, מהווה גם לקח עבור הכורדים. שני המרואיינים ציינו את האירועים האחרונים בסוריה כאזהרה. הגורם הבכיר הביע מרירות כלפי התנהלות ארצות הברית כלפי רוג'אבה (כורדיסטן הסורית), ושאל מדוע האמריקנים לא הגנו על בעלי ברית שסייעו להביס את דאעש, אך אפשרו לדמויות איסלאמיסטיות כמו אחמד א-שרעא, לשעבר פעיל אל-קאעידה וכיום נשיא סוריה, לפגוע בזכויותיהם.

"זה גורם לכורדים לשאול את עצמם: האם האמריקנים תומכים בטרוריסטים איסלאמיסטים במקום בבעלי בריתם?" אמר. עזיז הביע עמדה דומה והזהיר מפני שימוש בכורדים ככוח שליח בלבד.

"ראינו בסוריה כיצד, אחרי יותר מעשור של לחימה נגד דאעש, ארצות הברית הפנתה את גבה לכורדים", אמר. "הכורדים צריכים לקבל הבטחות קונקרטיות והסכמים רשמיים, ולא רק לשמש כוח לוחם עבור הקהילה הבינלאומית".

בקרב הכורדים קיימת אהדה עמוקה לישראל ונכונות להיאבק למען מזרח תיכון אחר - כזה שבו כורדיסטן חילונית ופרו-מערבית תשמש חומת מגן מול האיסלאמיזם הקיצוני.

"יש לנו קהילה יהודית בכורדיסטן", ציין הגורם הבכיר, והדגיש כי החברה הכורדית אינה מבדילה בין קבוצות אתניות. "לא אכפת לנו מתקינות פוליטית - אנחנו מחפשים את הזכויות שלנו."

לדבריו, בניגוד לעוינות מצד שכנות כמו עיראק, סוריה וטורקיה, הכורדים מעולם לא סבלו מידי ישראלים או אמריקנים.

"הישראלים לא עשו לנו שום דבר רע", אמר, והזכיר כי בעבר ישראל סיפקה ייעוץ ונשק שסייעו ללוחמי הפשמרגה לשרוד מול מתקפות הצבא העיראקי בשנות ה-60 ובהמשך. "הכורדים וישראל שנואים על ידי מדינות מוסלמיות ומדינות ערביות", אמר. "זה אומר שיש לנו אויבים משותפים ועקרונות משותפים. אנחנו אוהבים גיוון - וגם אתם. אנחנו מאמינים בזכויות אדם - וגם אתם."