הכורדים יצטרפו למערכה? דיווח: המבצע שה-CIA מתכנן באיראן

הכורדים יצטרפו למערכה? ה-CIA פועל לחמש כוחות כורדים במטרה לעודד התקוממות עממית באיראן, כך דווח הבוקר (רביעי) ברשת CNN, מפי מקורות המעורים בפרטים.

ממשל טראמפ ניהל דיונים פעילים עם קבוצות אופוזיציה איראניות ומנהיגים כורדים בעיראק בנוגע למתן סיוע צבאי להם, על פי המקורות. לקבוצות אלה יש אלפי כוחות הפועלים לאורך הגבול בין עיראק לאיראן, בעיקר באזור כורדיסטן בעיראק.

כמה מהקבוצות פרסמו הצהרות פומביות מאז תחילת המלחמה, בהן רמזו לפעולה קרובה ודחקו בכוחות הצבא האיראניים לערוק. במקביל, משמרות המהפכה של איראן תקפו קבוצות כורדיות באמצעות עשרות רחפנים.

i24NEWS

בנוסף, אתמול שוחח הנשיא האמריקני דונלד טראמפ עם נשיא המפלגה הדמוקרטית של כורדיסטן האיראנית (KDPI), מוסטפא היג'רי. אותה קבוצה הייתה בין המטרות של משמרות המהפכה. השבוע דיווח הפרשן הצבאי יוסי יהושוע כי גם ישראל תקפה באזור איראן-עיראק כדי לסייע לכוחות אופוזיציה לחדור לאיראן, על פי דיווחים זרים.