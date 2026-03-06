נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (שישי) בריאיון לרשת NBC News כי הוא מעוניין לראות את מבנה ההנהגה באיראן מוסר לחלוטין, ואף רמז כי יש בידיו שמות של אנשים שלדעתו יוכלו להנהיג את המדינה בעתיד.

בשיחת טלפון עם הרשת אמר טראמפ: "אנחנו רוצים להיכנס ולנקות הכל. אנחנו לא רוצים מישהו שיבנה מחדש את עצמו במשך 10 שנים". לדבריו, המטרה היא להציב באיראן הנהגה חדשה: "אנחנו רוצים שיהיה להם מנהיג טוב. יש לנו כמה אנשים שאני חושב שיעשו עבודה טובה". אמר, אך סירב לחשוף את שמותיהם.

טראמפ אף טען כי הוא פועל כדי להבטיח את שלומם של אותם אנשים שלדבריו עשויים להנהיג את איראן בעתיד. "אנחנו עוקבים אחריהם", אמר.

בהמשך הריאיון התייחס טראמפ גם לדבריו של שר החוץ האיראני ערקצ'י שאמר בריאיון ל-NBC כי איראן מוכנה לפלישה קרקעית של כוחות אמריקאים וישראליים. את הדברים הגדיר טראמפ כ"הערה מבוזבזת", ורמז כי פלישה קרקעית אינה נמצאת כרגע על הפרק.

"זה בזבוז זמן. הם איבדו הכול - הם איבדו את חיל הים שלהם, הם איבדו כל מה שהם יכולים להפסיד", אמר טראמפ, והוסיף כי קצב ועוצמת התקיפות צפויים להימשך.