טראמפ: "ארה"ב תסייע בבחירת המנהיג העליון החדש של איראן"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר היום (חמישי) ל"פוליטיקו" כי "ארצות הברית תסייע בבחירת המנהיג העליון החדש של איראן".

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בתוך כך, הנשיא האמריקני התייחס לאפשרות שהכורדים יפעלו נגד המשטר האיראני ואמר כי הוא "חושב שזה נהדר אם הם רוצים לעשות את זה".

לאחר חיסולו של עלי חמינאי, כעת מסתמן באופן חריג ובניגוד למורשתו של מנהיג המהפכה האסלאמית ח'ומייני - כי בנו השני של חמינאי, מוג'תבא, יירש את תפקיד המנהיג העליון של איראן.

החלטה בנושא הייתה אמורה להתפרסם אתמול, אך נדחתה כנראה מהחשש שיחוסל. מי שאחראי על בחירת המנהיג העליון הינה מועצת המומחים, אותה ניסתה ישראל לתקוף שלשום - 88 אנשי דת שבסמכותם להכריע את זהות המנהיג הבא.

מוג'תבא, בנו השני של עלי חמינאי ונכדו של ח׳ומייני, נולד בשנת 1969 בעיר משהד, עיר הולדתו של אביו. הוא לחם במלחמת איראן-עיראק, שם יצר קשרים רבים עם מי שלימים הפכו להיות בכירי משמרות המהפכה בימינו. הוא למד בקום, יחד עם בכירי השיעים באיראן, והוסמך כאיש דת. הוא נחשב לשמרן מאוד, קיצוני יותר מאביו.