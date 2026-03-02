נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (שני) בריאיון לניו יורק פוסט כי הוא אינו פוסל שליחת כוחות קרקעיים לאיראן, במידה והדבר יהיה הכרחי.

מדובר בעליית מדרגה, שכן עד כה התקיפות האמריקניות באיראן נעשו באמצעות מלחמה מהאוויר בלבד. הנשיא האמריקני ציין בריאיון כי "כל נשיא אחר אומר 'לא יהיו כוחות קרקעיים' - אני לא אומר את זה".

טראמפ התייחס גם למתקפה הראשונה על איראן בה חוסל המנהיג העליון עלי חמינאי: "האיראנים היו במידה מסוימת יהירים כאשר התכנסו כולם במקום אחד וחשבו שלא ניתן לחשוף אותם, הדבר הזה הפתיע אותנו. חמינאי בא לארוחת בוקר עם המעגל הקרוב שלו - וחוסל".

הנשיא האמריקני התייחס גם למתקפות האיראניות על מדינות המפרץ וירדן: "הופתענו מהמתקפות על מדינות ערב. אמרנו להן שאנחנו מסוגלים להדוף את המתקפות - הן אמרו שהן רוצות להילחם והן משתתפות".

קודם לכן, טראמפ שיגר בריאיון לרשת CNN מסר מאיים לאיראן, כשאמר: "אנחנו עומדים להיכנס בהם חזק. המבצע מתקדם טוב מאוד. אפילו לא התחלנו לפגוע בהם חזק, הגל הגדול עדיין לא התחיל - הוא יגיע בקרוב".

בתוך כך, מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסת' קיים היום מסיבת עיתונאים ביחד עם ראש המטות המשולבים של ארצות הברית, בה השניים דיברו על התקדמות הלחימה באיראן. הגסת' כי "זו לא מלחמה לשינוי המשטר - אבל המשטר בהחלט משתנה".