ואז נתניהו וטראמפ הופיעו בשידור: הטלוויזיה האיראנית נפרצה | צפו

במקביל למלחמה מול איראן, הטלוויזיה של המשטר נפרצה היום (ראשון) ושידרה מסרים לאזרחי הרפובליקה האסלאמית מראש הממשלה בנימין נתניהו ומנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

בנוסף לסרטונים של תקיפות באיראן, נראה נתניהו בהצהרתו אתמול בערב: "בימים הקרובים נכה באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור את התנאים לעם האיראני האמיץ לשחרר את עצמו מכבלי הטרור. אני פונה אליכם אזרחי איראן - אל תחמיצו את ההזדמנות". וגם קטע של טראמפ בהצהרה לתקשורת על המבצע שודרו.

https://x.com/i/web/status/2028188258933395593 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

בתוך כך, גל של פעולות סייבר התרחש בשבת לפנות בוקר במקביל לתקיפה המשותפת של ארה"ב וישראל נגד מטרות ברחבי איראן, כך על פי מומחי סייבר ומשקיפים.

הפעולות כללו פריצה למספר אתרי חדשות כדי להציג מסרים שונים, וכן פריצה לאפליקציית BadeSaba - לוח שנה דתי עם למעלה מ-5 מיליון הורדות, אשר הציגה למשתמשים מסרים בנוסח "הגיע זמן החשבון" וקראה לכוחות המזוינים האיראניים להניח את נשקם ולהצטרף לעם.