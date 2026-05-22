בלי אזכור לטילים או תוכנית הגרעין: טיוטת ההסכם המסתמנת בין איראן לארה"ב

ערוץ אל-חדת' הסעודי דיווח היום (שישי) כי המתווכות בין איראן לארצות הברית צפויות להגיש לשני הצדדים טיוטת הסכם בן תשע נקודות לסיום המלחמה. על פי הדיווח, עיקרי ההסכם כוללים הפסקת אש מיידית, מקיפה וללא תנאים בכל החזיתות.

כמו כן, על פי הדיווח טיוטת ההסכם כוללת סעיף לפיו יוקם מנגנון משותף לפיקוח ופתרון סכסוכים, כיבוד הריבונות והשלמות הטריטוריאלית של איראן ואי-התערבות בעניינים פנימיים, הבטחת חופש השיט במפרץ הפרסי, במצר הורמוז ובמפרץ עומאן, וביטול הדרגתי של הסנקציות האמריקניות על איראן בתמורה להתחייבות איראנית לקיום סעיפי ההסכם.

עם זאת, בדיווח לא צוין סעיף הנוגע לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן, כמו גם תוכנית הגרעין האיראני והאורניום המועשר במדינה. על פי הדיווח במסגרת ההסכם שני הצדדים יחלו במשא ומתן בסוגיות שנותרו במחלוקת בתוך שבעה ימים.

מקור פקיסטני אמר לאל-חדת' כי הפערים המהותיים הקיימים בין הצדדים דורשים משא ומתן ארוך, אך קיימת אופטימיות זהירה בקרב המתווכות לגבי המשכו.

מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, אמר הבוקר באותו הקשר בפסגת נאט"ו בשוודיה, כי חלה "התקדמות קלה בנושא איראן". כמו כן התייחס לדיווח לפיו איראן ועומאן מקיימות מגעים ביניהן על הקמת מנגנון משותף לגביית אגרת מעבר במצר הורמוז: "אסור לאף מדינה לקבל את זה".