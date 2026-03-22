הכלים שאתם לא אמורים להכיר - ומשנים את פני המלחמה באיראן

חלק מהנשקים האמריקנים שפועלים במערכה מול איראן מוכרים לכולנו, אבל הרחק מהעין פועלים כלים חדשים ומתוחכמים שנשמרו עד היום בסוד. אלו הטכנולוגיות שמשנות את פני המלחמה וכשמאחוריהם עומדת האסטרטגיה של הגנרלים שלוחשים על אוזנו של טראמפ. כתבנו רוני שצ'וצ'ינסקי על הכלים שאתם לא אמורים להכיר, והאנשים שמושכים בחוטים מאחורי המבצעים המורכבים ביותר במזרח התיכון.

יותר משלושה שבועות לאחר מתקפת הפתיחה המשותפת של ישראל וארצות הברית על איראן, מתברר כי מעבר לעוצמה האווירית והמודיעינית, המערכה נשענת גם על יכולות טכנולוגיות מתקדמות במיוחד, שחלקן עדיין אינן חשופות לציבור.

במוקד השיח נמצא נשק מסתורי שעליו רמז טראמפ - מערכת שכונתה על ידו "המבלבל", שלכאורה מסוגלת לשתק מערכות אלקטרוניות של האויב בזמן אמת. לפי הערכות מומחים, מדובר ביכולות לוחמה אלקטרומגנטית (EMP), המאפשרות ניטרול מכ"מים, מערכות הגנה ואמצעי תקשורת, ולעיתים אף השפעה פיזית על בני אדם בשטח.

לצד זאת, המערכה מתאפיינת בשילוב חסר תקדים בין טכנולוגיות מתקדמות: כטב"מים מתאבדים, טילי שיוט מדויקים, מערכות הסוואה שמקטינות חתימת מכ"ם, ואמצעי הטעיה שנועדו לבלבל את מערכי ההגנה האיראניים.

גורם נוסף שמשנה את כללי המשחק הוא השימוש הנרחב בבינה מלאכותית, שמאפשרת לנתח בזמן אמת כמויות עצומות של מידע, לזהות מטרות ולתעדף תקיפות. גורמים ביטחוניים מעריכים כי ללא מערכות AI, לא ניתן היה לנהל מערכה מורכבת בקנה מידה כזה.

מאחורי הקלעים עומדים בכירים במערכת הביטחון האמריקנית, בהם שר ההגנה פיט הגסת' ויו"ר המטות המשולבים דן קיין, שמובילים קו תקיף במיוחד. הגישה שלהם ברורה: שילוב עוצמה אמריקנית עם היכולות המבצעיות של צה"ל ליצירת יתרון מוחלט בשדה הקרב.

עם זאת, למרות העליונות הטכנולוגית, מומחים מדגישים כי המערכה רחוקה מלהסתיים. לצד הלחימה הקרקעית והאווירית, כבר עולים סימנים לכך ששדה הקרב הבא עשוי להתרחב' ואף להגיע לחלל, עם פיתוחים שמכוונים לפגיעה בלוויינים ובתשתיות אסטרטגיות.

כך, המלחמה הנוכחית אינה רק עימות צבאי - אלא מעבדה חיה לטכנולוגיות העתיד, שמעצבות כבר עכשיו את פני הלחימה בעשורים הבאים.